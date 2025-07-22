Багато жінок мріють про блонд, але бояться спалити волосся через фарбу, чи не впевнені в тому, що зможуть правильно за ним доглядати, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media.

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Які відтінки блонду в моді?

Сучасні техніки здатні мінімізувати шкоду для волосся. Підбір відтінку варто підбирати до підтону шкіри (теплий, холодний чи нейтральний). Це впливає на те, як саме будуть виглядати відтінки блонду.

Бісквітний блонд

Вершково-бежевий відтінок чудово підкреслює засмагу й підходить для тих, хто не хоче холодного тону. Гарно виглядає в техніці балаяж чи бейбі-лайтс. Колір не має жовтизни, а надає пасмам м’яку й сяйливу теплоту.

Фахівці радять використовувати безсульфатні шампуні задля тривалого збереження кольору. Щоб уникнути появи холодних відтінків, потрібно уникати фіолетових шампунів. Допоможуть підтримати відтінок персикові тонувальні маски.



Трендові відтінки волосся на літо / Фото Ukr.Media

Суничний блонд

Відтінок добре підходить власницям світлої шкіри з персиковим підтоном. Колір візуально зробить шкіру свіжою й підкреслить зелений та блакитний колір очей. Важливо лише не перестаратися з рожевим. Колориста потрібно попросити залишити натуральну базу й додати трішки суничного відтінку.

Слід врахувати, що суничний блонд швидко вимивається. Для того, щоб колір довше тримався, потрібно використовувати маски та кондиціонери з рожевим пігментом.



Трендові відтінки волосся на літо / Фото Ukr.Media

Грибний блонд

Відтінок ідеально підійде власницям нейтрального, оливкового та холодного підтону шкіри. Колір виглядає вишукано та незвичайно. Грибний блонд можуть спробувати ті дівчата, які не готові до агресивного освітлення. Колір не є таким вимогливим до догляду, як інші відтінки.

Щоб уникнути тьмяності, радимо використовувати глянсуючі сироватки та спреї, які нададуть волоссю блиску. Для підтримки глибини кольору та здоров’я волосся, пасма потрібно зволожувати маскою.



Трендові відтінки волосся на літо / Фото Ukr.Media

До слова, відомі бренди, такі як Balmain, Versace, Chloé та Stella McCartney, представили найкращі відтінки для волосся.