Акторка Сара Піджон грає ікону стилю дев’яностих Керолін Бессетт-Кеннеді у фільмі Раяна Мерфі "Американська історія кохання", тож її колір волосся набирає популярності, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Який колір волосся буде в моді у 2025 році?

На початку зйомок Сара носила перуку, а тепер повністю перефарбувалася в білявку, а всі прихильники дуже схвалюють це рішення. Щоб уникнути різкого відростання, перукарі роблять легкий відтінок біля коренів, який надає м’якшого вигляду.

Колір виглядає дорого, оскільки крихітні золотисті відблиски змішуються з медовими темними відтінками, а яскраві пасма блонду обрамляють обличчя, створюючи найгарніший вигляд блонду.

Блонд з 90-х років – це особливий стиль фарбування волосся, який має легко впізнавану естетику. Завдяки поверненню моди 90-х років, цього сезону колір знову став трендовим.

У тих роках модним був бежево-жовтий блонд, який є теплішим від чистого білого. Сонячний блонд має ефект вигорілого на сонці волосся.

Щоб зануритися ще краще в ті часи, радимо створювати зачіску з крабиком, чи одягати пов’язку на голову. Іконами стилю у 90-х зі своїм білявим волоссям були Памела Андерсон, Гвен Стефані, Кейт Мосс та Крістіна Агілера.

До слова, відомі бренди, такі як Balmain, Versace, Chloé та Stella McCartney, представили найкращі відтінки для волосся.