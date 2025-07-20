Актриса Сара Пиджон играет икону стиля девяностых Кэролин Бессетт-Кеннеди в фильме Райана Мерфи "Американская история любви", поэтому ее цвет волос набирает популярность, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Какой цвет волос будет в моде в 2025 году?

В начале съемок Сара носила парик, а теперь полностью перекрасилась в блондинку, а все поклонники очень одобряют это решение. Чтобы избежать резкого отрастания, парикмахеры делают легкий оттенок у корней, который придает более мягкого вида.

Цвет выглядит дорого, поскольку крошечные золотистые блики смешиваются с медовыми темными оттенками, а яркие пряди блонда обрамляют лицо, создавая самый красивый вид блонда.

Блонд из 90-х годов – это особый стиль окрашивания волос, который имеет легко узнаваемую эстетику. Благодаря возвращению моды 90-х годов, этого сезона цвет снова стал трендовым.

В тех годах модным был бежево-желтый блонд, который является более теплым от чистого белого. Солнечный блонд имеет эффект выгоревших на солнце волос.

Чтобы окунуться еще лучше в те времена, советуем создавать прическу с крабиком, или одевать повязку на голову. Иконами стиля в 90-х со своими белокурыми волосами были Памела Андерсон, Гвен Стефани, Кейт Мосс и Кристина Агилера.

К слову, известные бренды, такие как Balmain, Versace, Chloé и Stella McCartney, представили лучшие оттенки для волос.