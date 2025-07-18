Цвет волос способен стать настоящим акцентом в образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. В моде этим летом эффектные цвета и нежные оттенки, которые способны кардинально изменить вид.

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Какие цвета волос в моде летом?

Пламенная медь

Оттенок оранжевой миди представил на моделях бренд Balmain. Он достаточно яркий, поэтому прекрасно подходит на лето. Для сохранения интенсивного цвета, стоит использовать безсульфатный шампунь, питательную маску и термозащиту.

Перламутровый блонд

На подиуме модели с ультрасветлым оттенком волос шагали на показе Versace. Цвет выглядит красиво с легким перламутровым сиянием. Для достижения желаемого эффекта понадобится двойное осветление. Поддерживать цвет поможет фиолетовый шампунь и интенсивное увлажнение.

Солнечный блонд

Бренды Chloé и Isabel Marant показали естественную версию блонда. Такой оттенок прекрасно подходит для лета, поскольку удачно подчеркивает загар. Мягкость оттенка можно сохранить с помощью солнцезащиты и питательных масел.

Зеркальный черный

Stella McCartney ввели в тренд глубокий черный с зеркальным блеском. Цвет является минималистичным и достаточно выразительным. Чтобы оттенок не тускнел, нужно использовать шампуни для темных волос и анти-UV-защиту. Осенью можно обновить оттенок, чтобы вернуть блестящий зеркальный эффект.

К слову, женщины после 50 лет могут иметь разнообразные прически, включая длинные локоны, и пробовать различные виды окрашивания.