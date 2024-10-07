Розкішна жінка: Меган Маркл приголомшила появою на вечірці в червоній сукні з вирізом

На вихідних Меган Маркл відвідала благодійний івент дитячої лікарні у Лос-Анджелесі. На заході вона з’явилася без принца Гаррі в дуже красивому вбранні.

Урочисту вечерю Children's Hospital LA проводять раз на два роки та присвячують пацієнтам, найкращим лікарям та дослідникам, пише People. На гала-вечір запрошують поважних та відомих людей, а поява Меган Маркл стала справжньою несподіванкою.

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Розкішний образ Меган Маркл

Все частіше знаменитості звертаються у своїх образах до сталої моди та приміряють на собі вбрання, яке одягали раніше. На важливу подію дружина принца Гаррі прийшла не у новому одязі.

Вона обрала для себе сукню від Carolina Herrera, яку одягала вже 3 роки тому у Нью-Йорку. Меган приміряла червоне плаття з вирізом в зоні декольте, яке лише додавало особливої родзинки, але не оголювало груди. Сукня довжини міді вдало підкреслювала фігуру знаменитості, а виріз на нозі додавав трохи сексуальності.

Меган Маркл розпустила волосся та вклала його в кучері, а образ довершила мінімалістичними червоними босоніжками на підборах від Aquazzura. Візажисти зробили для дружини принца Гаррі ніжний макіяж, а розкішний аутфіт герцогиня доповнила золотим браслетом Cartier Love Yellow Gold та перснем.



Бездоганний образ Меган Маркл / Фото Getty Images

На урочистому вечорі Меган Маркл з’явилася не просто так. У березні її запросили у медичний заклад читати книжки маленьким пацієнтам. Знаменитість має у своєму доробку дитячу книгу, яку написала про стосунки між батьками та синами. Вона називається The Bench ("Лава").