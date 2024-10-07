Торжественный ужин Children's Hospital LA проводят раз в два года и посвящают пациентам, лучшим врачам и исследователям, пишет People. На гала-вечер приглашают уважаемых и известных людей, а появление Меган Маркл стало настоящей неожиданностью.

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Роскошный образ Меган Маркл

Все чаще знаменитости обращаются в своих образах к постоянным образам и примеряют на себе наряды, которые надевали раньше. На важное событие жена принца Гарри пришла не в новом наряде.

Она выбрала для себя платье от Carolina Herrera, которое надевала уже 3 года назад в Нью-Йорке. Меган примерила красное платье с вырезом в зоне декольте, которое лишь добавляло особой изюминки, но не обнажало грудь. Платье длины миди удачно подчеркивало фигуру знаменитости, а вырез на ноге добавлял немного сексуальности.

Меган Маркл распустила волосы и уложила их в кудри, а образ довершила минималистичными красными босоножками на каблуках от Aquazzura. Визажисты сделали для жены принца Гарри нежный макияж, а роскошный аутфит герцогиня дополнила золотым браслетом Cartier Love Yellow Gold и кольцом.



Безупречный образ Меган Маркл / Фото Getty Images

На торжественном вечере Меган Маркл появилась не просто так. В марте ее пригласили в медицинское учреждение читать книги маленьким пациентам. Знаменитость имеет в своем активе детскую книгу, которую написала об отношениях между родителями и сыновьями. Она называется The Bench ("Скамейка").