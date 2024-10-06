Не у всех нас уже сформировался гардероб на октябрь, поэтому советуем узнать о нескольких ключевых позиций, без которых нам не обойтись, пишет Lady 24. Эти вещи вы сможете носить до конца осени, или в начале зимы.

Смотрите также Леопард и его друзья: как выглядят самые модные принты осени

Наряд подойдет для стилизаций в офисе, на прогулку или на праздник. Представленные нами вещи можно легко сочетать, поэтому попробуйте их добавить в свой гардероб.

Куртка

Кожаные куртки или бомберы – это мастхэв на осеннюю пору, однако в октябре надо позаботиться о теплом варианте верхней одежды, под который вы сможете одеть свитер. Куртка должна быть такой, чтобы защищать вас от ветра и холода. Выбирайте классические цвета или делайте ставку на яркие оттенки.

Сапоги

В этом году добавьте в свой гардероб жокейские сапоги, которые прекрасно дополнят лосины или джинсы скинни, которые возвращаются в этом сезоне в моду. Кроме того, они удачно подойдут к коротким или длинным юбкам.

Длинное пальто

Пальто в длине миди или макси продолжает оставаться на пике популярности. Длинные пальто завоевали любовь многих модниц, поэтому советуем добавить в список эту покупку, которая станет хорошей инвестицией на многие годы.

Свитер с горловиной

Лонгливы в холодное время надо заменять на гольфы и теплые свитера с горловиной. Важно только, чтобы вам в них было тепло. Относительно цветов и фасонов – выбирайте то, что вам больше всего нравится.

Длинная юбка

Пусть не пугает вас осень тем, что надо перейти исключительно на джинсы и брюки. Добавляйте в свой гардероб красивую костюмную юбку, которую можно легко совместить с ботинками или сапогами на каблуках.