Що відомо про цю жінку та у якій неочікуваній професійній сфері вона реалізовується зі своїми надзвичайним інтелектом, розповідаємо далі.

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Мелісса Тодд із Хартфордширу, що у Британії, пройшла тест Mensa (тест на визначення коефіцієнта інтелекту), коли їй було лише 12 років.

Хоча Ейнштейн і Гокінг ніколи не проходили цього тесту, багато джерел припускають, що їхній IQ був близько 160. Для контексту, середній IQ становить десь між 85 і 115. Мелісса ж отримала результат 178, що робить її винятково обдарованою.

Дівчина, яку називали "мозком Британії" мала амбіції щодо навчання в університеті на економістку. Вона була першою людиною у своїй родині, яка вступила до університету. Але її життя зробило поворот, якого навіть вона не очікувала.

Я склала вступний іспит до Оксфорду, ненадовго поїхав туди, але потім я кинула навчання, що не є рідкістю серед студентів. Я вивчала філософію, політику та економіку з Ліз Трасс (британська політична діячка, колишня прем'єр-міністерка Великої Британії), хоча ми були в різних коледжах, тому я її взагалі не пам’ятаю,

– ділиться Мелісса.

Спершу вона взяла академічну відпустку на рік. Дівчина не знала, що їй робити, тож коли побачила запрошення на роботу танцівниць у бар, погодилась.

Мені справді були конче потрібні гроші, і я люблю танцювати, то чому б не спробувати,

– розповідає про своє рішення жінка.

Попри те, що Мелісса від природи інтровертка, робота їй дуже сподобалась. Її захопили блискучі вечірки, вбрання з паєтками та нескінченні пляшки шампанського – здавалося, ніби вона нарешті знайшла своє місце.

Це мало бути роботою на літо. Але я звикла бути щасливою і багатою, зустрічати цікавих людей з різними пропозиціями,

– пригадує Мелісса.

Зараз їй маже 48 років. Жінка провела десятиліття свого життя, працюючи танцівницею та в секс-індустрії. Вона знімається в журналах і подорожує світом для дуже різноманітних подій.

І хоча вона, безумовно, має безліч цікавих історій, якими може поділитися на вечірках, вона вважає, що її професія несправедливо засуджується. Багато людей помилково вважають, що всі секс-працівники "дурні" або є жертвами. Мелісса ж з цим не погоджується.

Надзвичайно багато секс-працівників, яких я знаю, такі яскраві та креативні. Ти повинен бути таким. Ви постійно рекламуєте себе, вас є мільйони, тож це означає, що потрібно бути іншим, виділятися,

– пояснює жінка.

Вона написала дві книги, які проливають світло на її досвід і індустрію в цілому, щоб зменшити критику, та каже, що особисто її цінують не тільки за вроду, а й за те, що вона весела та цікава.