Чимало чоловічих образів на цьогорічному Met Gala стали справжньою сенсацією вечора. Про це детальніше – написало видання The Guardian.

Які найкращі чоловічі образи на Met Gala 2026?

Найбільше уваги привернув до себе Bad Bunny, який перетворив свій вихід на справжній перформанс. Співак з'явився в образі 80-річної версії себе, зауважує Vogue. Так, за допомогою майстерного гриму, сивини та чорно-золотої тростини він обіграв ідею старіння. Його костюм від бренду Zara став даниною поваги легендарному дизайнеру Чарльзу Джеймсу.

Не менш яскравим був репер A$AP Rocky, який обрав для себе розслаблений аутфіт від Chanel. Музикант вийшов на доріжку в ніжно-рожевому шовковому халаті поверх штанів, доповнивши лук сумкою у формі граната.

Співак Сем Сміт, який цього року увійшов до складу організаційного комітету вечора, вразив публіку драматичним образом від Christian Cowan. Артист з'явився у чорній сукні-русалці, доповненій пухнастим коміром та рукавами, що нагадували крила. А завершував цей ансамбль головний убір із подвійним пір'ям.

Справжнім відкриттям став актор Гадсон Вільямс у небесно-блакитному ансамблі від Balenciaga. Його вбрання з довгим шлейфом нагадувало архівні кутюрні роботи середини минулого століття, а драматичний макіяж у стилі "Чорного лебедя" додавав образу готичної елегантності.

Схожий настрій підтримав і Коннор Сторрі. Актор з'явився в елегантному чорно-білому ансамблі від Saint Laurent, де довгий шлейф у горошок плавно переходив у доріжку за актором.

Співак Sombr продемонстрував нове бачення романтизму від Valentino під керівництвом Алессандро Мікеле. Так, артист постав у масивній блискучій накидці з широкими плечима та яскравих чорно-сріблястих штанах.

Що варто знати про Met Gala?

Met Gala – головний благодійний захід у світі моди. Він щороку збирає кошти для Інституту костюма Музею мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку.

Ця подія традиційно проходить у перший понеділок травня і присвячена до відкриття нової великої експозиції. Цьогорічна тема заходу – "Мистецтво костюма".

Співголовами цьогорічного балу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс, а спонсорську підтримку заходу надали Джефф Безос та Лорен Санчес.

Що цікаво, Met Gala залишається найсуворішим закритим заходом, куди потрапляють лише за особистим запрошенням Анни Вінтур, колишньої головної редакторки Vogue.