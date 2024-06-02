Як організувати простір вдома без зайвих зусиль за допомогою методу 20/10 і отримати задоволення від процесу, розповідаємо далі.

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Що таке метод організації 20/10

Метод організації простору 20/10 – це підхід, за якого ви зобов’язуєтеся 20 хвилин прибирати, а потім отримуєте заслужену 10-хвилинну перерву.

Ідея полягає в тому, щоб під час перерви зайнятися чимось розслаблюючим, що створить приємну асоціацію з прибиранням і організацією простору. Крім того, за 20 хвилин можна доволі багато встигнути.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Багато людей будують великі наміри повністю прибрати шафи, кімнати чи інші приміщення, і коли вони починають планувати це, думки про те, скільки часу це займе, зупиняють їх. Цей метод натомість ставить невеликі цілі, які можна легко досягти,

– пояснює експертка в питання організації простору Венді Транз.

Прибирання може бути приємним / Фото Freepik

Як користуватися методом 20/10

Перевага методу організації простору 20/10 полягає в тому, що його надзвичайно легко дотримуватися.

Вам знадобиться лише кілька ключових елементів:

Таймер;

Пакети для сміття;

Коробка для пожертв;

Велика коробка для збору речей;

Органайзери: кошики та контейнери для зберігання.

Далі приділіть 20 хвилин цілеспрямованому прибиранню та організації свого простору. Запустіть таймер і подивіться, скільки ви зможете зробити за цей час. Викиньте сміття в сміттєвий мішок, помістіть речі, які хочете пожертвувати, в окрему коробку, а речі, які потрібно віднести в іншу частину будинку чи перекласти на інше місце, помістіть в окремий бак.

Спробуйте зробити цей час на 100% зосередженим. Ви можете включити музику чи подкаст, але краще усунути фактори, що відволікають.

Коли 20 хвилин мину, настав час отримати винагороду. Відкрийте смачну шоколадку, зробіть собі чашку чаю або 10 хвилин погортайте соцмережі. Якою б не була нагорода, нагадайте собі, що ви щойно її заслужили!

Після закінчення 10 хвилин ви можете повернутися до іншого 20-хвилинного сеансу або продовжити з того місця, де зупинилися, наступного дня, вирішуючи завдання поетапно.