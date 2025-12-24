Були візитівкою принцеси Діани: які туфлі стануть трендом 2026 року

У трендах знову опинилося взуття, що було особливо популярним у 1980-х. Дизайнери вже переосмислюють класичну модель із характерним мигдалеподібним вирізом у колекціях Pre-Fall 2026.

Однак силует тепер – чіткіший, елегантніший і сучасніший. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на Vogue.

Дивіться також 7 трендів одягу, з якими ми крокуємо у 2026 рік: від спорт-шику до вишуканої розкоші

Чим особливі мигдалеподібні туфлі?

Останні кілька сезонів класичні туфлі-човники знову стали базою жіночого гардероба. Їх легко впізнати за витягнутим носком, підборами та вирізом, що м'яко окреслює підйом стопи.

Це універсальна форма, яка доречна як у повсякденних, так і в більш формальних образах. Однак у 2026 році акценти зміщуються – знайомий силует зберігає основу, але отримує оновлені деталі.

Ключова зміна полягає у вирізі, що тепер формує чіткий загострений контур, схожий на мигдаль. Саме так модель отримала свою назву.

До слова, вона напряму пов'язана з модою 1980-х: туфлі стали однією з характерних деталей стилю принцеси Діани, яка часто обирала подібні пари, зокрема й від Chanel.

Що пропонують бренди?

У 2026 році мигдалеподібне взуття знову стає трендом, зокрема завдяки колекціям Pre-Fall 2026. Дизайнери переосмислюють модель і вписують її в сучасний гардероб.

Наприклад, в Armarium це один із ключових акцентів колекції, який стилізують із капелюхом пілбокс, що теж відсилає до естетики 1980-х.

Victoria Beckham пропонує ще одну інтерпретацію, представивши туфлі з асиметричним вирізом – варіант для тих, хто хоче нових форм у знайомих силуетах.



Мигдалеподібні туфлі з асиметричним вирізом / Фото Victoria Beckham

Khaite також додає мигдалеподібні туфлі до нової колекції, роблячи ставку на чорний колір, стриманий дизайн і комфортні помірні підбори.

До слова, Kendam пише, що дизайнерка бренду послідовно працює з ідеєю м'якості та свободи форми у взутті. Туфлі створені без жорсткої конструкції, що робить їх гнучкішими й комфортнішими в носінні.

Що також повертається в моду з 1990-х?