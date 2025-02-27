Якщо ви хочете зробити максимально вдалі покупки у березні, здійснюйте їх у правильний день. Тобто, коли Місяць знаходиться у найбільш відповідній для цього фазі, пише 24 Канал.

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Місячний календар на березень

Повня у березні припадає на 14 число. Загалом березневий місячний календар виглядає так:

1 – 13 березня та 30 – 31 березня – зростаючий Місяць;

15 – 28 березня – спадаючий Місяць;

29 березня – Молодик (новий Місяць).

Коли найсприятливіші дні місяця для покупок у березні

Астрологи рядять купувати у період зростаючого Місяця. Тобто у березні це:

1 – 13 число;

30 – 31 березня.



Коли не варто купувати дорогі речі у березні / Фото Pexels

Саме в цей період усі зроблені покупки будуть вдалими. У інші дні потрібно йти на шопінг обережно:

У період спадаючого Місяця – з 15 по 28 березня – є великий ризик здійснення невдалих покупок. Особливо потрібно бути обережним з імпульсивними придбаннями.

Нового Місяця – 29 березня – покупки скоріше за все будуть невдалі.

Зверніть увагу! А от під час повні (14 березня), варто уникати здійснення саме дорогих покупок.