Якщо ви хочете зробити максимально вдалі покупки у березні, здійснюйте їх у правильний день. Тобто, коли Місяць знаходиться у найбільш відповідній для цього фазі, пише 24 Канал.
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Місячний календар на березень
Повня у березні припадає на 14 число. Загалом березневий місячний календар виглядає так:
- 1 – 13 березня та 30 – 31 березня – зростаючий Місяць;
- 15 – 28 березня – спадаючий Місяць;
- 29 березня – Молодик (новий Місяць).
Коли найсприятливіші дні місяця для покупок у березні
Астрологи рядять купувати у період зростаючого Місяця. Тобто у березні це:
- 1 – 13 число;
- 30 – 31 березня.
Коли не варто купувати дорогі речі у березні / Фото Pexels
Саме в цей період усі зроблені покупки будуть вдалими. У інші дні потрібно йти на шопінг обережно:
- У період спадаючого Місяця – з 15 по 28 березня – є великий ризик здійснення невдалих покупок. Особливо потрібно бути обережним з імпульсивними придбаннями.
- Нового Місяця – 29 березня – покупки скоріше за все будуть невдалі.
Зверніть увагу! А от під час повні (14 березня), варто уникати здійснення саме дорогих покупок.