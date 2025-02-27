Через це ваш шопінг буде невдалим: у які дні березня не варто робити покупки
- Астрологи рекомендують робити покупки у березні в періоди зростаючого Місяця (1-13 та 30-31 березня).
- У періоди спадаючого Місяця (15-28 березня) та під час Нового Місяця (29 березня) високий ризик невдалих покупок.
Багато людей неодноразово помічали, що місячний календар напряму впливає на їхнє життя. Зокрема, на результати певних рішень
Якщо ви хочете зробити максимально вдалі покупки у березні, здійснюйте їх у правильний день. Тобто, коли Місяць знаходиться у найбільш відповідній для цього фазі, пише 24 Канал.
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Місячний календар на березень
Повня у березні припадає на 14 число. Загалом березневий місячний календар виглядає так:
- 1 – 13 березня та 30 – 31 березня – зростаючий Місяць;
- 15 – 28 березня – спадаючий Місяць;
- 29 березня – Молодик (новий Місяць).
Коли найсприятливіші дні місяця для покупок у березні
Астрологи рядять купувати у період зростаючого Місяця. Тобто у березні це:
- 1 – 13 число;
- 30 – 31 березня.
Коли не варто купувати дорогі речі у березні / Фото Pexels
Саме в цей період усі зроблені покупки будуть вдалими. У інші дні потрібно йти на шопінг обережно:
- У період спадаючого Місяця – з 15 по 28 березня – є великий ризик здійснення невдалих покупок. Особливо потрібно бути обережним з імпульсивними придбаннями.
- Нового Місяця – 29 березня – покупки скоріше за все будуть невдалі.
Зверніть увагу! А от під час повні (14 березня), варто уникати здійснення саме дорогих покупок.