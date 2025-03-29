Календар краси на квітень: найкращі дні для манікюру та різних процедур

Місячний календар стрижок допомагає визначити ідеальні дні для стрижок, різноманітних покупок та проведення косметичних процедур. Радимо зазирнути до календаря, щоб обрати для себе найкращу дати для beauty-походів до майстрів.

Астрологи впевнені в тому, що від фази Місяця залежить чимало подій у нашому житті, пише 24 Канал. Саме місячний календар стане вашим помічником у плануванні багатьох процедур краси.

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Від фаз Місяця буде залежати, як саме буде рости волосся й нігті та в якому стані буде шкіра. Щоб не призвести до негативних наслідків, краще обрати вдалі дні для походу до майстра.

Місячний календар краси на квітень

Обирати правильні дати за місячним календарем варто для відвідування будь-якої процедури – манікюру, педикюру, походу до перукаря чи косметолога.

Щоб забезпечити красу волоссю та нігтям, варто обирати дні за такою фазою Місяця, щоб впевнитися в тому, що вони принесуть позитивні емоції. Якщо обрати неправильну дату, то це призведе до негативних наслідків – волосся втратить блиск, стрижка не підійде до форми обличчя, нігті стануть ламкими, а нарощені вії швидко обсипляться.

Щоб зрозуміти, які дні є вдалі, варто звернути увагу на фази Місяця у квітні.

Зростаючий Місяць : 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня;

: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня; Повня – 13 квітня;

– 13 квітня; Спадний Місяць : 14 – 27 квітня;

: 14 – 27 квітня; Молодик – 28 квітня.

Найкращі дні для косметичних процедур у квітні

Астрологи не радять робити ніякі косметичні процедури, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. Краще записуватися на процедури в дати, коли волосся росте. Успішні дні покращать стан волосся, нігтів та шкіри. Якщо оберете правильний день для процедури, то будете задоволені тривалий час.

Фарбування волосся: 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 квітня;

Стрижка волосся: 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 квітня;

Манікюр: 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 квітня;

Педикюр: 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 квітня;

Фарбування брів: 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 квітня;

Ламінування вій: 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 квітня;

Похід до косметолога: 4, 9, 13, 17, 20, 24, 27 квітня.

Обравши найкращі дні для косметичних процедур, можете не сумніватися в тому, що вони підуть вам на користь.