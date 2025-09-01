Багато дівчат звертаються до місячного календаря краси, щоб визначити вдалі дні стрижок, покупок, вирішення справ та навіть косметичних процедур. Від правильно обраного дня залежить, як пройде процедура та наскільки якісним буде результат.

Фаза Місяця має значний вплив на наше життя, пише 24 Канал. Вдалий день за місячним календарем здатен привернути в життя успішні події, підвищити впевненість людини та покращити її успіх.

Місячний календар краси на вересень

Фази Місяця мають вплив на все – від якості та стану шкіри, вигляду волосся, нігтів до самопочуття. Обравши правильний день за місячним календарем, можна не лише залучити в життя позитивні емоції, але й забезпечити волоссю та нігтям красу.

Похід до майстра в погану дату може призвести до не зовсім приємних наслідків. Волосся може стати тьмяним та ламким, форма брів швидко змиється, вії відпадуть, а нігті почнуть розшаровуватися. Місяць має сильний вплив, тому у вересні краще відмовитися від будь-яких процедур, коли Місяць буде у Повні та в Молодику.



Календар краси на вересень / Фото Pexels

Для того, щоб зрозуміти, які ж саме дні є вдалими, рекомендуємо звернути увагу на фази Місяця у вересні:

Зростаючий Місяць: 1 – 6 та 22 – 30 вересня;

Повня: 7 вересня;

Спадний Місяць: 8 – 20 вересня;

Молодик: 21 вересня.

Найкращі дні для косметичних процедур у вересні

Різні косметичні процедури є цілком безпечними у той час, коли Місяць росте. Спадний Місяць теж підходить для різних процедур, але все ж таки основну увагу треба приділити на два періоди – з 1 по 6 та з 22 по 30 вересня.

Фарбування волосся: 5, 11, 13 – 20, 22, 23, 25, 30 вересня;

Стрижка волосся: 2 – 4, 11, 13, 17 – 19, 22, 23, 25 вересня. Щоб залучити у життя фінанси, стрижку варто робити 14, 21, 24 вересня;

Манікюр: 1 – 6, 27, 28, 29, 30 вересня;

Педикюр: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 вересня;

Фарбування брів: 1 – 6, 22 – 30 вересня;

Ламінування вій: 2, 4, 5, 23, 25, 27 вересня;

Похід до косметолога: 1 – 6, 22 – 30 вересня.

У вересні походи до різних майстрів рекомендовано планувати на початок Місяця або на його завершення.

Коли у вересні найкраще стригти волосся?

Кожна місячна фаза по-різному впливає на стан волосся. Від правильно обраної дати залежить його ріст, густота та блиск. У певних випадках, стрижка в конкретну дату здатна привернути в життя гроші, кохання чи успіх. Щоб у вересні волосся набуло кращого вигляду, астрологи рекомендують записуватися на стрижку під час Зростаючого Місяця (1 – 6 та 22 – 30 вересня). Від походу в салон треба відмовитися у Повню – 7 вересня.