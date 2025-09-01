Фаза Місяця має значний вплив на наше життя, пише 24 Канал. Вдалий день за місячним календарем здатен привернути в життя успішні події, підвищити впевненість людини та покращити її успіх.

Читайте також Будьте обережними: коли у вересні нічого не можна купувати

Місячний календар краси на вересень

Фази Місяця мають вплив на все – від якості та стану шкіри, вигляду волосся, нігтів до самопочуття. Обравши правильний день за місячним календарем, можна не лише залучити в життя позитивні емоції, але й забезпечити волоссю та нігтям красу.

Похід до майстра в погану дату може призвести до не зовсім приємних наслідків. Волосся може стати тьмяним та ламким, форма брів швидко змиється, вії відпадуть, а нігті почнуть розшаровуватися. Місяць має сильний вплив, тому у вересні краще відмовитися від будь-яких процедур, коли Місяць буде у Повні та в Молодику.



Календар краси на вересень / Фото Pexels

Для того, щоб зрозуміти, які ж саме дні є вдалими, рекомендуємо звернути увагу на фази Місяця у вересні:

Зростаючий Місяць: 1 – 6 та 22 – 30 вересня;

Повня: 7 вересня;

Спадний Місяць: 8 – 20 вересня;

Молодик: 21 вересня.

Найкращі дні для косметичних процедур у вересні

Різні косметичні процедури є цілком безпечними у той час, коли Місяць росте. Спадний Місяць теж підходить для різних процедур, але все ж таки основну увагу треба приділити на два періоди – з 1 по 6 та з 22 по 30 вересня.

Фарбування волосся: 5, 11, 13 – 20, 22, 23, 25, 30 вересня;

Стрижка волосся: 2 – 4, 11, 13, 17 – 19, 22, 23, 25 вересня. Щоб залучити у життя фінанси, стрижку варто робити 14, 21, 24 вересня;

Манікюр: 1 – 6, 27, 28, 29, 30 вересня;

Педикюр: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 вересня;

Фарбування брів: 1 – 6, 22 – 30 вересня;

Ламінування вій: 2, 4, 5, 23, 25, 27 вересня;

Похід до косметолога: 1 – 6, 22 – 30 вересня.

У вересні походи до різних майстрів рекомендовано планувати на початок Місяця або на його завершення.

Коли у вересні найкраще стригти волосся?

Кожна місячна фаза по-різному впливає на стан волосся. Від правильно обраної дати залежить його ріст, густота та блиск. У певних випадках, стрижка в конкретну дату здатна привернути в життя гроші, кохання чи успіх. Щоб у вересні волосся набуло кращого вигляду, астрологи рекомендують записуватися на стрижку під час Зростаючого Місяця (1 – 6 та 22 – 30 вересня). Від походу в салон треба відмовитися у Повню – 7 вересня.