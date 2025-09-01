Фаза Луны имеет значительное влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал. Удачный день по лунному календарю способен привлечь в жизнь успешные события, повысить уверенность человека и улучшить его успех.

Читайте также Будьте осторожны: когда в сентябре ничего нельзя покупать

Лунный календарь красоты на сентябрь

Фазы Луны имеют влияние на все – от качества и состояния кожи, вида волос, ногтей до самочувствия. Выбрав правильный день по лунному календарю, можно не только привлечь в жизнь положительные эмоции, но и обеспечить волосам и ногтям красоту.

Поход к мастеру в плохую дату может привести к не совсем приятным последствиям. Волосы могут стать тусклыми и ломкими, форма бровей быстро смоется, ресницы отпадут, а ногти начнут расслаиваться. Луна имеет сильное влияние, поэтому в сентябре лучше отказаться от любых процедур, когда Луна будет в Полнолунии и в Новолунии.



Календарь красоты на сентябрь / Фото Pexels

Для того, чтобы понять, какие же именно дни являются удачными, рекомендуем обратить внимание на фазы Луны в сентябре:

Растущая Луна: 1 – 6 и 22 – 30 сентября;

Полнолуние: 7 сентября;

Убывающая Луна: 8 – 20 сентября;

Новолуние: 21 сентября.

Лучшие дни для косметических процедур в сентябре

Различные косметические процедуры вполне безопасны в то время, когда Луна растет. Убывающая Луна тоже подходит для различных процедур, но все же основное внимание надо уделить на два периода – с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября.

Окрашивание волос: 5, 11, 13 – 20, 22, 23, 25, 30 сентября;

Стрижка волос: 2 – 4, 11, 13, 17 – 19, 22, 23, 25 сентября. Чтобы привлечь в жизнь финансы, стрижку стоит делать 14, 21, 24 сентября;

Маникюр: 1 – 6, 27, 28, 29, 30 сентября;

Педикюр: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 сентября;

Окрашивание бровей: 1 – 6, 22 – 30 сентября;

Ламинирование ресниц: 2, 4, 5, 23, 25, 27 сентября;

Поход к косметологу: 1 – 6, 22 – 30 сентября.

В сентябре походы к разным мастерам рекомендуется планировать на начало Луны или на ее завершение.

Когда в сентябре лучше всего стричь волосы?

Каждая лунная фаза по-разному влияет на состояние волос. От правильно выбранной даты зависит их рост, густота и блеск. В определенных случаях, стрижка в конкретную дату способна привлечь в жизнь деньги, любовь или успех. Чтобы в сентябре волосы приобрели лучший вид, астрологи рекомендуют записываться на стрижку во время Растущей Луны (1 – 6 и 22 – 30 сентября). От похода в салон надо отказаться в Полнолуние – 7 сентября.