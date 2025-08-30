24 Канал подготовил для вас лунный календарь на сентябрь, который поможет определить самое благоприятное время для посещения салона красоты. С этими советами волосы не только будут иметь свежий вид, но и потенциально привлекут в жизнь удачу и финансовое благополучие.

В какие дни сентября лучше всего стричь волосы?

В сентябре 2025 года разные фазы Луны могут обеспечить оптимальные условия для планирования стрижки. Считается, что каждая лунная фаза по-разному влияет на здоровье волос, потенциально способствуя их росту, увеличению густоты или сохранению блестящего вида.

Поэтому перед походом в салон красоты стоит учитывать лунный цикл:

1 – 6 сентября. Фаза растущей Луны – является особенно полезной для тех, кто хочет усилить рост волос. Считается, что в это время Луна стимулирует процессы обновления, что приводит к более быстрому восстановлению и увеличению силы волос.

22 – 30 сентября. Также растущая Луна – это идеальное время для тех, кто стремится увеличить густоту и укрепить здоровье своих волос. Парикмахеры рекомендуют планировать стрижку на этот лунный период, поскольку считается, что это усиливает эффект обновления и придает волосам дополнительную силу.

8 – 20 сентября. Убывающая Луна – оптимальный выбор для тех, кто хочет уменьшить объем волос или достичь более отполированного вида. Во время этой фазы волосы отрастают медленнее, что позволяет стрижке сохранять форму в течение длительного периода. Также это идеальная возможность устранить секущиеся кончики и освежить волосы.

21 сентября. Новолуние – период нового цикла. Стрижка омолодит внешность, но не будет способствовать быстрому росту волос. Рекомендуется для тех, кто хочет обновить кончики волос или сделать легкие изменения.

Когда делать "денежную" и "здоровую" стрижку?

Чтобы повысить финансовое благосостояние, рекомендуют планировать стрижку на определенные дни сентября. Самые благоприятные даты: 2, 5, 13 – 14 и 21 – 25 сентября.

Тем, кто хочет придать своей прическе свежий и блестящий вид, стоит записаться на стрижку на эти даты: 2 – 4, 12 – 14, 19, 21 – 23 и 28 сентября.

В то же время не стоит планировать стрижку на полнолуние 7 сентября. Изменения, сделанные во время этой лунной фазы, могут быть неустойчивыми и непредсказуемыми.



В какие дни сентября лучше всего стричься / Фото Pinterest

Какой цвет волос будет в тренде этой осенью?

Осенью салоны красоты готовятся принять новый тренд – Smoked Suede Brunette. Оттенок сочетает в себе насыщенные глубокие коричневые тона с едва заметными дымчатыми нотками. Он обещает стать самым востребованным в этом сезоне.

Это "новый нейтральный" оттенок, подходящий почти каждой и придает волосам сияющий и ухоженный вид.