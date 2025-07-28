Місячний календар краси на серпень: найкращі дні для манікюру та різних процедур

Дуже багато дівчат кожного місяця звертаються до місячного календаря, який допомагає обрати вигідні дні для різних косметичних процедур. Фази Місяця постійно змінюються, тому радимо обрати для себе найкращу дату походу до майстрів на серпень.

Фази Місяця мають сильний вплив на наше життя, пише 24 Канал. Місячний календар краси допомагає обрати дні для стрижок, манікюру, фарбування чи походів до косметолога. Для ефективності процедур потрібно враховувати фазу Місяця. Вони здатні вплинути на стан нашого волосся, шкіри та нігтів.

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Місячний календар краси на серпень

Правильно обрана дата допоможе покращити зовнішній вигляд та надовго зберегти результат. А от поганий день призведе до ламкості волосся, подразнення шкіри та інших небажаних наслідків.

Для розуміння вдалих днів, варто звернути увагу на фази Місяця у червні.

Зростаючий Місяць – з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня;

– з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня; Повня – 9 серпня;

– 9 серпня; Спадний Місяць – з 10 по 22 серпня;

– з 10 по 22 серпня; Молодик – 23 серпня.

Не рекомендовано вдаватися до косметичних процедур в той період, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. Найкраще записуватися на процедуру в період, коли Місяць росте. Ці дати добре вплинуть на покращення стану волосся, нігтів та шкіри.



Календар краси на серпень 2025 / Фото Pexels

Згідно з датами за місячним календарем, ми визначили найкращі дні для косметичних процедур.

Фарбування волосся: 1, 3, 5, 6, 7, 25, 26, 29 серпня;

Стрижка волосся: 2, 4, 6, 10, 26, 30 серпня;

Манікюр: 3, 6, 7, 8, 13, 25, 27, 30 серпня;

Педикюр: 4, 7, 8, 14, 26, 31 серпня;

Фарбування брів та вій: 2, 5, 7, 8, 13, 25 серпня;

Ламінування вій: 6, 7, 13, 25, 27 серпня;

Косметологічні процедури: 1, 3, 6, 7, 10, 26, 30 серпня.

До слова, Кейт Міддлтон цього літа продемонструвала медовий блонд, який поєднує блонд та медовий відтінок і став натхненням для багатьох.

Правильно підібрані дні не лише підсилять ефект від процедур, а й допоможуть вам почуватися впевненіше та красивіше.