Місячний календар краси на травень: у які дні можна робити косметичні процедури

Завдяки місячному календарю краси можна визначити ідеальні дні для стрижки волосся, походу до косметолога, вирішити в які дні записатися на нігті, вії чи брови. Щоб обрати для себе найкращу дату для beauty-процедур, рекомендуємо звернути увагу на фази Місяця.

Від фаз Місяця залежить чимало подій у вашому житті, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе спланувати чимало процедур, які пройдуть вдало та залишать вас задоволеними.

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Саме завдяки місячному календарю можна визначити, як саме буде рости волосся та нігті, наскільки вони будуть міцнити та здоровими та в якому стані буде шкіра. Щоб вибрати найкращі дні, радимо обрати вдалі дні для відвідування майстра.

Місячний календар краси на травень

Ми визначили найкращі дні для всіх можливих процедур – манікюру, педикюру, походу до перукаря чи косметолога. Обирайте такі дні за фазою Місяця, щоб впевнитися в тому, що вони принесуть вам позитивні емоції.

Є погані дні для проведення косметичних процедур, які призведуть до негативних наслідків. До прикладу, волосся може почати швидко сіктися, втратить блиск, а стрижка не пасуватиме до обличчя. Щоб не призвести це все до негативних наслідків, треба розуміти, які дні є вдалими й звернути увагу на фази Місяця у квітні.

Зростаючий Місяць : 1 – 3 травня та 5 – 11 травня;

: 1 – 3 травня та 5 – 11 травня; Повня : 12 травня;

: 12 травня; Спадний Місяць : 13 – 19 травня та 21 – 26 травня;

: 13 – 19 травня та 21 – 26 травня; Молодик: 27 травня.

Вдалі дні для косметичних процедур у травні

Коли Місяць перебуває у Молодику чи Повні, то варто відмовитися від будь-яких косметичних процедур. Варто робити запис до майстрів у період, коли Місяць буде рости. Правильні дні покращать стан волосся, нігтів та шкіри. Правильно обраний день допоможе зберегти красу нігтів, волосся та шкіри тривалий час.

Фарбування волосся: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 травня

Стрижка волосся: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 травня

Манікюр: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29 травня

Педикюр: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29 травня

Фарбування брів: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 травня

Ламінування вій: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 травня

Похід до косметолога: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29 травня

Ці дні є найкращими для косметичних процедур, тому точно підуть вам на користь. Щоб зрозуміти, в який день варто стригти волосся, а коли від походу до перукаря треба відмовитися, радимо переглянути наш календар стрижок на травень.