Місячний календар має помітний вплив на різні ланки, пише 24 Канал. Це стосується не лише справ, садівництва, покупок, але й навіть стрижок. Якщо обрати правильний день, то це може привернути в життя хороші події та оминути час, коли стрижка може принести негаразди.
Читайте також 5 стрижок, які додають віку: категорично від них відмовтеся
Календар стрижок помітно впливає на життя людини, тому на нього слід звертати особливу увагу.
За місячним календарем на травень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 3 травня та 5 – 11 травня;
- Повня: 12 травня;
- Спадний Місяць: 13 – 19 травня та 21 – 26 травня;
- Молодик: 27 травня.
Завдяки впливу Місяця люди визначають свою долю, впливають на покращення настрою та навіть привертають в життя хороші події. Ми визначили добрі й погані дні для стрижки волосся, догляду за ним та фарбування.
1 травня – стрижка зробить волосся густим та здоровим.
2 травня – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.
3 травня – сприятливий день для вкорочення волосся, отриманим результатом ви будете дуже задоволені.
4 травня – вдалий день для зміни іміджу. Новою стрижкою ви притягнете у своє життя кохану людину.
5 травня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.
Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.
6 травня – якщо ви підстрижете своє волосся у цей день, то автоматично зменшите шанси на успіх.
7 травня – невдалий та несприятливий день для стрижки. Заплануйте похід до перукаря на більш сприятливий час.
8 травня – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.
9 травня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.
10 травня – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
11 травня – нова стрижка приверне увагу протилежної статі та подарує вам красу.
12 травня – щоб не вкоротити успіх, не стрижіть волосся дуже коротко.
13 травня – хороший день для стрижки. Після походу в перукарню, ваше волосся стане густішим та блискучішим.
14 травня – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.
15 травня – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день.
16 травня – рекомендується перенести стрижку, інакше після зміни іміджу волосся почне сіктися і випадати.
17 травня – хороший день для стрижки. Нова зачіска буде подобатися не лише вам, але й усім навколо.
18 травня – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.
19 травня – якщо ви хочете відростити довжину волосся, то цей день цьому ідеально сприяє, адже після стрижки волосся буде дуже швидко рости.
20 травня – стрижка в цей день подарує вам енергію, достаток та нових друзів.
21 травня – якщо вкоротити волосся у цей день, то існує ймовірність притягнути фінансові проблеми.
22 травня – стрижка, зроблена у цей день, спровокує пониження вашої фізичної сили та працездатності.
23 травня – нова зачіска сприятиме налагодженню особистих відносин із близькими.
24 травня – стрижка, зроблена сьогодні, буде вам личити. Також у цьому ви переконаєтеся завдяки компліментам від оточуючих.
25 травня – якщо ви прагнете зміцнити волосся та побороти його ламкість, то дата є сприятливою для будь-яких маніпуляцій.
26 травня – фарбуйте локони, стрижіть волосся, робіть чубчик. Будь-які зміни підуть на користь.
27 травня – стрижкою у цей день ви привабите не лише нові знайомства у своє життя, а й вона позитивно вплине на ваш внутрішній настрій.
28 травня – у кого волосся тьмяне та сухе, то стрижка сьогодні їм допоможе.
29 травня – якщо постригтися у цей день, то протягом усього місяця вас тішитиме слухняність вашої зачіски та її красивий вигляд.
30 травня – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.
31 травня – нова стрижка приверне увагу протилежної статі, але не потрібно стригтися надто коротко.