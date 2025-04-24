Місячний календар має помітний вплив на різні ланки, пише 24 Канал. Це стосується не лише справ, садівництва, покупок, але й навіть стрижок. Якщо обрати правильний день, то це може привернути в життя хороші події та оминути час, коли стрижка може принести негаразди.

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Календар стрижок помітно впливає на життя людини, тому на нього слід звертати особливу увагу.

За місячним календарем на травень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 3 травня та 5 – 11 травня;

: 1 – 3 травня та 5 – 11 травня; Повня : 12 травня;

: 12 травня; Спадний Місяць : 13 – 19 травня та 21 – 26 травня;

: 13 – 19 травня та 21 – 26 травня; Молодик: 27 травня.

Завдяки впливу Місяця люди визначають свою долю, впливають на покращення настрою та навіть привертають в життя хороші події. Ми визначили добрі й погані дні для стрижки волосся, догляду за ним та фарбування.

1 травня – стрижка зробить волосся густим та здоровим.

2 травня – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.

3 травня – сприятливий день для вкорочення волосся, отриманим результатом ви будете дуже задоволені.

4 травня – вдалий день для зміни іміджу. Новою стрижкою ви притягнете у своє життя кохану людину.

5 травня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

6 травня – якщо ви підстрижете своє волосся у цей день, то автоматично зменшите шанси на успіх.

7 травня – невдалий та несприятливий день для стрижки. Заплануйте похід до перукаря на більш сприятливий час.

8 травня – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

9 травня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.

10 травня – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

11 травня – нова стрижка приверне увагу протилежної статі та подарує вам красу.

12 травня – щоб не вкоротити успіх, не стрижіть волосся дуже коротко.

13 травня – хороший день для стрижки. Після походу в перукарню, ваше волосся стане густішим та блискучішим.

14 травня – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

15 травня – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день.

16 травня – рекомендується перенести стрижку, інакше після зміни іміджу волосся почне сіктися і випадати.

17 травня – хороший день для стрижки. Нова зачіска буде подобатися не лише вам, але й усім навколо.

18 травня – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.

19 травня – якщо ви хочете відростити довжину волосся, то цей день цьому ідеально сприяє, адже після стрижки волосся буде дуже швидко рости.

20 травня – стрижка в цей день подарує вам енергію, достаток та нових друзів.

21 травня – якщо вкоротити волосся у цей день, то існує ймовірність притягнути фінансові проблеми.

22 травня – стрижка, зроблена у цей день, спровокує пониження вашої фізичної сили та працездатності.

23 травня – нова зачіска сприятиме налагодженню особистих відносин із близькими.

24 травня – стрижка, зроблена сьогодні, буде вам личити. Також у цьому ви переконаєтеся завдяки компліментам від оточуючих.

25 травня – якщо ви прагнете зміцнити волосся та побороти його ламкість, то дата є сприятливою для будь-яких маніпуляцій.

26 травня – фарбуйте локони, стрижіть волосся, робіть чубчик. Будь-які зміни підуть на користь.

27 травня – стрижкою у цей день ви привабите не лише нові знайомства у своє життя, а й вона позитивно вплине на ваш внутрішній настрій.

28 травня – у кого волосся тьмяне та сухе, то стрижка сьогодні їм допоможе.

29 травня – якщо постригтися у цей день, то протягом усього місяця вас тішитиме слухняність вашої зачіски та її красивий вигляд.

30 травня – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.

31 травня – нова стрижка приверне увагу протилежної статі, але не потрібно стригтися надто коротко.