Лунный календарь имеет заметное влияние на различные звенья, пишет 24 Канал. Это касается не только дел, садоводства, покупок, но и даже стрижек. Если выбрать правильный день, то это может привлечь в жизнь хорошие события и обойти время, когда стрижка может принести проблемы.
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Календарь стрижек заметно влияет на жизнь человека, поэтому на него следует обращать особое внимание.
По лунному календарю на май 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 3 мая и 5 – 11 мая;
- Полнолуние: 12 мая;
- Убывающая Луна: 13 – 19 мая и 21 – 26 мая;
- Новолуние: 27 мая.
Благодаря влиянию Луны люди определяют свою судьбу, влияют на улучшение настроения и даже привлекают в жизнь хорошие события. Мы определили хорошие и плохие дни для стрижки волос, ухода за ними и окрашивания.
1 мая – стрижка сделает волосы густыми и здоровыми.
2 мая – если ваши волосы ослаблены и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.
3 мая – благоприятный день для укорачивания волос, полученным результатом вы будете очень довольны.
4 мая – удачный день для смены имиджа. Новой стрижкой вы привлечете в свою жизнь любимого человека.
5 мая – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко стричь волосы.
Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.
6 мая – если вы подстрижете свои волосы в этот день, то автоматически уменьшите шансы на успех.
7 мая – неудачный и неблагоприятный день для стрижки. Запланируйте поход к парикмахеру на более благоприятное время.
8 мая – удачный день для смены имиджа, окрашивание волос и оздоровление шевелюры.
9 мая – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.
10 мая – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.
11 мая – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола и подарит вам красоту.
12 мая – чтобы не укоротить успех, не стригите волосы очень коротко.
13 мая – хороший день для стрижки. После похода в парикмахерскую, ваши волосы станут гуще и блестяще.
14 мая – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.
15 мая – после стрижки волосы будут непослушными и быстро потеряют объем, поэтому рекомендовано перенести поход к парикмахеру на другой день.
16 мая – рекомендуется перенести стрижку, иначе после смены имиджа волосы начнут сечься и выпадать.
17 мая – хороший день для стрижки. Новая прическа будет нравиться не только вам, но и всем вокруг.
18 мая – если вы давно хотели кардинально изменить свой имидж – сегодняшний день этому идеально способствует. Вы будете довольны видом в зеркале.
19 мая – если вы хотите отрастить длину волос, то этот день этому идеально способствует, ведь после стрижки волосы будут очень быстро расти.
20 мая – стрижка в этот день подарит вам энергию, достаток и новых друзей.
21 мая – если укоротить волосы в этот день, то существует вероятность притянуть финансовые проблемы.
22 мая – стрижка, сделанная в этот день, спровоцирует понижение вашей физической силы и работоспособности.
23 мая – новая прическа будет способствовать налаживанию личных отношений с близкими.
24 мая – стрижка, сделанная сегодня, будет вам к лицу. Также в этом вы убедитесь благодаря комплиментам от окружающих.
25 мая – если вы хотите укрепить волосы и побороть их ломкость, то дата является благоприятной для любых манипуляций.
26 мая – красьте локоны, стригите волосы, делайте челку. Любые изменения пойдут на пользу.
27 мая – стрижкой в этот день вы привлечете не только новые знакомства в свою жизнь, но и она положительно повлияет на ваш внутренний настрой.
28 мая – у кого волосы тусклые и сухие, то стрижка сегодня им поможет.
29 мая – если постричься в этот день, то в течение всего месяца вас будет радовать послушность вашей прически и ее красивый вид.
30 мая – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.
31 мая – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола, но не нужно стричься слишком коротко.