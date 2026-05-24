Місячний календар манікюру на червень 2026: у які дні краще записатися в салон краси

З наближенням літа хочеться оновлення – і манікюр не виняток. Астрологи рекомендують обирати дату процедури, орієнтуючись на місячний календар, оскільки це може впливати на стійкість покриття та загальний стан нігтів.

Дані про фази місяця в червні вказані на Space Weather Live. Сприятливі та несприятливі дні для манікюру в червні – дивіться далі в матеріалі.

Фази Місяця у червня 2026 року

Повня : 30 червня

: 30 червня Спадний Місяць : 1 – 14 червня

: 1 – 14 червня Молодик : 15 червня

: 15 червня Зростальний Місяць: 16 – 29 червня

Коли робити манікюр у червні 2026?

Зростальний Місяць вважається найкращим часом для запису на процедуру, якщо ви хочете прискорити ріст нігтів. У червні це період з 16 до 29 червня. Саме в цей час можна сміливо експериментувати з кольором, дизайном і формою нігтів.

Натомість період Спадного Місяця з 1 до 14 червня краще підходить для стриманого манікюру – короткої довжини та корекції форми нігтів. Спадний Місяць уповільнює ріст шкіри, тому в цей час особливо ефективними будуть доглядові процедури: обробка кутикули, очищення шкіри рук та зміцнення нігтьової пластини.

В які дні краще не робити манікюру у червні 2026?

Повний Місяць – період підвищеної чутливості та емоційної напруги. У цей період, за спостереженням астрологів, організм може реагувати більш гостро на будь-які косметологічні процедури. Через це зростає ризик небажаних реакцій на засоби догляду або незначних пошкоджень шкіри. Тому 30 червня краще обирати максимально делікатний догляд – наприклад, зволоження рук.

Молодик, що припадає на 15 червня, також є не найкращим часом для активних манікюрних процедур. У цей день енергетичний фон знижується, тому нігті можуть гірше реагувати на догляд, а результат манікюру – не відповідати очікуванням. Саме тому 15 червня варто уникати складних дизайнів і експериментів, обмежившись мінімальним доглядом та відновленням рук.