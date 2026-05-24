Данные о фазах луны в июне указаны на Space Weather Live. Благоприятные и неблагоприятные дни для маникюра в июне – смотрите далее в материале.

Фазы Луны в июне 2026 года

Полнолуние : 30 июня

: 30 июня Убывающая Луна : 1 – 14 июня

: 1 – 14 июня Новолуние : 15 июня

: 15 июня Растущая Луна: 16 – 29 июня

Когда делать маникюр в июне 2026 года?

Растущая Луна считается лучшим временем для записи на процедуру, если вы хотите ускорить рост ногтей. В июне это период с 16 по 29 июня. Именно в это время можно смело экспериментировать с цветом, дизайном и формой ногтей.

Зато период убывающей Луны с 1 по 14 июня лучше подходит для сдержанного маникюра – короткой длины и коррекции формы ногтей. Убывающая Луна замедляет рост кожи, поэтому в это время особенно эффективными будут уходовые процедуры: обработка кутикулы, очищение кожи рук и укрепление ногтевой пластины.

В какие дни лучше не делать маникюра в июне 2026?

Полнолуние – период повышенной чувствительности и эмоционального напряжения. В этот период, по наблюдению астрологов, организм может реагировать более остро на любые косметологические процедуры. Из-за этого возрастает риск нежелательных реакций на средства ухода или незначительных повреждений кожи. Поэтому 30 июня лучше выбирать максимально деликатный уход – например, увлажнение рук.

Новолуние, приходящееся на 15 июня, также является не лучшим временем для активных маникюрных процедур. В этот день энергетический фон снижается, поэтому ногти могут хуже реагировать на уход, а результат маникюра – не соответствовать ожиданиям. Именно поэтому 15 июня стоит избегать сложных дизайнов и экспериментов, ограничившись минимальным уходом и восстановлением рук.