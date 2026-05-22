Событие проходило в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver. Видео актриса опубликовала на своей странице в инстаграме.

На красную дорожку Наталка Денисенко пришла в белом мини-платье с высокой горловиной, которое с помощью нескольких движений звезды превратилось в ярко-красное макси-платье.

К образу знаменитость добавила белые каблуки и элегантные перчатки.

У Наталки Денисенко на премьере фильма "Крещатик 48/2" была необычная прическа – спереди волосы гладко зачесаны в волну, а сзади – свободные локоны. Также актрисе сделали яркий макияж со стрелками и красной помадой, что гармонично дополняло образ.

О чем фильм "Крещатик 48/2"?

"Крещатик 48/2" – это украинский детский фантастический фильм. Его режиссером стал Дмитрий Авдеев, а сценарий написал Юрий Микуленко.

С 28 мая лента выходит в широкий прокат в кинотеатрах в Украине. Известно, что это первая часть будущей трилогии "Офис магических сил".

В центре сюжета "Крещатика 48/2" – 11-летние Юрий и Мия, которые случайно находят проход в таинственный Потусторонний Киев, существующий с 482 года. Там они вместе с мифическими героями должны спасти мир от древней Богини смерти.

Кроме Натальи Денисенко, в фильме также снялись Ирина Кудашова, Даниэль Салем, Владимир Ращук и другие украинские актеры.