Будьте обережними: коли у вересні нічого не можна купувати
Фази Місяця мають значний вплив на життя людей. До місячного календаря звертаються не лише перед стрижкою чи косметичними процедурами, але й перед важливими покупками. Які дні у вересні є успішними для покупок, а від яких треба відмовитися – читайте далі.
За словами астрологів, зв’язок між фазами Місяця та вдалими покупками таки існує, тому варто обирати найкращі періоди, та оминати дні, коли покупки робити не рекомендовано, пише 24 Канал.
Коли не можна нічого купувати у вересні?
У вересні фази Місяця перебуватимуть у такій послідовності:
Зростаючий Місяць: 1 – 6 та 22 – 30 вересня;
Повня: 7 вересня;
Спадний Місяць: 8 – 20 вересня;
Молодик: 21 вересня.
У які дні не варто робити покупки у вересні?
Повня – коли Місяць перебуває у Повні, то варто уникати шопінгу за будь-яких умов. У цей день (7 вересня) придбані речі не зможуть довго прослужити та з великою ймовірністю будуть невдалими.
Молодик – невдалим для покупок є Місяць у Молодику. Придбані речі 21 вересня прослужать дуже короткий термін, тому від покупок треба відмовитися.
Вдалі та погані дні для покупок / Фото Pexels
У які дні можна робити покупки?
Зростаючий Місяць – з 1 по 6 та з 22 по 30 вересня можна робити будь-які покупки. Речі придбані в цей час довго прослужать.
Спадний Місяць – з 8 по 20 вересня можна робити покупки, однак слід звертати увагу лише на необхідні речі. Від акційних товарів та банальних покупок краще відмовитися.
