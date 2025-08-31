Будьте осторожны: дни в сентябре, в которые ничего нельзя покупать
Фазы Луны имеют значительное влияние на жизнь людей. К лунному календарю обращаются не только перед стрижкой или косметическими процедурами, но и перед важными покупками. Какие дни в сентябре являются успешными для покупок, а от каких надо отказаться – читайте дальше.
По словам астрологов, связь между фазами Луны и удачными покупками таки существует, поэтому стоит выбирать лучшие периоды, и обходить дни, когда покупки делать не рекомендуется, пишет 24 Канал.
Когда нельзя ничего покупать в сентябре?
В сентябре фазы Луны будут находиться в такой последовательности:
Растущая Луна: 1 – 6 и 22 – 30 сентября;
Полнолуние: 7 сентября;
Нисходящая Луна: 8 – 20 сентября;
Новолуние: 21 сентября.
В какие дни не стоит делать покупки в сентябре?
Полнолуние – когда Луна находится в Полнолунии, то стоит избегать шопинга при любых условиях. В этот день (7 сентября) приобретенные вещи не смогут долго прослужить и с большой вероятностью будут неудачными.
Новолуние – неудачной для покупок является Луна в Новолуние. Приобретенные вещи 21 сентября прослужат очень короткий срок, поэтому от покупок надо отказаться.
Удачные и плохие дни для покупок / Фото Pexels
В какие дни можно делать покупки?
Растущая Луна – с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября можно делать любые покупки. Вещи приобретенные в это время долго прослужат.
Убывающая Луна – с 8 по 20 сентября можно делать покупки, однако следует обращать внимание только на необходимые вещи. От акционных товаров и банальных покупок лучше отказаться.
