Календар покупок на жовтень: не ходіть в ці дні на шопінг
- Найкращим періодом для покупок є Зростаючий Місяць з 1-5 та 22-31 жовтня, коли придбання будуть вдалими.
- Астрологи радять уникати покупок в Повню (6 жовтня) та Молодик (20 жовтня), коли витрати можуть бути невдалими.
Місячний календар існує для того, щоб допомагати визначати дні, коли краще здійснювати різні процедури за фазами. До прикладу, якщо зробити покупки у пральний час, то вони приноситимуть користь. Придбання будь-чого в поганий період не принесе жодної користі.
Щоб покупка була вдалою, потрібно визначити відповідні дні й вирушати за покупками лише в позитивний час, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.
Які дні є поганими для шопінгу?
За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;
- Повня: 6 жовтня;
- Спадний Місяць: 7 – 19 жовтня;
- Молодик: 20 жовтня.
Щоб зрозуміти, коли можна та коли не можна здійснювати покупки, радимо звернути увагу на різні фази Місяця. Є періоди, коли покупку залюбки можна робити й витрачати гроші на одяг, техніку чи товари для дому. Втім, є дати, коли від будь-яких покупок краще відмовитися, бо вони не принесуть радості, а швидше засмутять.
Найкращим періодом для покупок є Зростаючий Місяць. Цей період призначений для будь-яких планових покупок, подарунків чи навіть вкладання коштів у дорогу техніку. Усі придбання в період, коли Місяць росте будуть вдалими.
Астрологи радять відкладати дорогі покупки в Повню, тому придбання варто перенести певних необхідних речей краще перенести на пізніший період.
У Спадний Місяць не варто робити жодних імпульсивних покупок. Цей час дуже розхитує людиною, тож швидка покупка за кілька днів вже здаватиметься не зовсім раціональною.
Небажаним періодом для роботи є час, коли Місяць перебуває в Молодику. Кошти витрачені в цей час будуть довго зароблятися.
