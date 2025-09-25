Щоб покупка була вдалою, потрібно визначити відповідні дні й вирушати за покупками лише в позитивний час, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.
Які дні є поганими для шопінгу?
За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;
- Повня: 6 жовтня;
- Спадний Місяць: 7 – 19 жовтня;
- Молодик: 20 жовтня.
Щоб зрозуміти, коли можна та коли не можна здійснювати покупки, радимо звернути увагу на різні фази Місяця. Є періоди, коли покупку залюбки можна робити й витрачати гроші на одяг, техніку чи товари для дому. Втім, є дати, коли від будь-яких покупок краще відмовитися, бо вони не принесуть радості, а швидше засмутять.
Найкращим періодом для покупок є Зростаючий Місяць. Цей період призначений для будь-яких планових покупок, подарунків чи навіть вкладання коштів у дорогу техніку. Усі придбання в період, коли Місяць росте будуть вдалими.
Астрологи радять відкладати дорогі покупки в Повню, тому придбання варто перенести певних необхідних речей краще перенести на пізніший період.
У Повню можна купляти щось дрібне / Фото Pexels
У Спадний Місяць не варто робити жодних імпульсивних покупок. Цей час дуже розхитує людиною, тож швидка покупка за кілька днів вже здаватиметься не зовсім раціональною.
Небажаним періодом для роботи є час, коли Місяць перебуває в Молодику. Кошти витрачені в цей час будуть довго зароблятися.
Якщо ви ретельно стежите за місячним календарем, то пропонуємо переглянути ще кілька корисних публікацій, які можуть вам знадобитися.