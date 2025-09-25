Чтобы покупка была удачной, нужно определить соответствующие дни и отправляться за покупками только в положительное время, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Какие дни являются плохими для шопинга?

По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 5 и 22 – 31 октября;

: 1 – 5 и 22 – 31 октября; Полнолуние : 6 октября;

: 6 октября; Луна убывающая : 7 – 19 октября;

: 7 – 19 октября; Новолуние: 20 октября.

Чтобы понять, когда можно и когда нельзя совершать покупки, советуем обратить внимание на различные фазы Луны. Есть периоды, когда покупку охотно можно делать и тратить деньги на одежду, технику или товары для дома. Впрочем, есть даты, когда от любых покупок лучше отказаться, потому что они не принесут радости, а скорее огорчат.

Лучшим периодом для покупок является Растущая Луна. Этот период предназначен для любых плановых покупок, подарков или даже вложения средств в дорогую технику. Все приобретения в период, когда Луна растет будут удачными.

Астрологи советуют откладывать дорогие покупки в Полнолуние, поэтому приобретение стоит перенести определенных необходимых вещей лучше перенести на более поздний период.



В Полнолуние можно покупать что-то мелкое / Фото Pexels

У Убывающую Луну не стоит делать никаких импульсивных покупок. Это время очень расшатывает человека, поэтому быстрая покупка через несколько дней уже будет казаться не совсем рациональной.

Нежелательным периодом для работы является время, когда Луна находится в Новолуние. Средства потраченные в это время будут долго зарабатываться.

