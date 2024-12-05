Календар стрижок на 2025 рік – коли та що робити: 12 вражаючих ідей для жінок

Вже тривалий час багато жінок звертаються до різних ідей щодо стрижок в певні місячні дні, які впливають на стан волосся. Інколи в жінок буває інша дилема – не коли йти до перукаря, а яку саме зачіску зробити. В цьому вам допоможе календар стрижок на 2025 рік.

Догляд за волоссям відповідно до фаз Місяця допомагає підтримувати його здоров’я, стимулювати ріст та зберігати красу, пише 24 Канал. У кожної жінки настає період, коли їй хочеться змінити зачіску та мати зовсім інший вигляд, але вибір настільки великий, що важко зупинитися на чомусь одному.

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У нашому матеріалі ми пропонуємо вам 12 неймовірно цікавих та стильних стрижок на кожен місяць, щоб ви змогли обрати для себе той варіант зачіски, який випаде на період, коли вам захочеться додати оновлення своєму вигляду.

Січень

Боб вважається базовою стрижкою, яка підходить як для щоденних виходів, так і для святкових урочистостей. Ця стрижка є універсальною, тож підходить для будь-якого віку та форми обличчя. Зі стрижкою боб зачіска буде стильною, а образ довершеним.

Лютий

У лютому ми вже всі потрохи будемо готуватися до весняного сезону, тож радимо додати свіжості зачісці свіжості. Підстрижіть чубчик-шторку, яка ідеально підходить до всіх форм обличчя, добре вкладається й навіть прибирає зайвий вік.

Березень

Не втрачає своєї популярності стрижка каре. Вона створює образ дорогим, освіжає стиль й навіть здатна прибрати кілька зайвих років.

Квітень

У розпалі весни додайте своєму волоссю свіжості й краси за допомогою хвилястості. Легкі хвильки додадуть волоссю текстури й об’єму та зможуть доповнити будь-який стиль.

Травень

Ця стрижка є популярною та пасує майже всім старшим жінкам. Важливо лише зберігати пасма скуйовдженими та м’якими, а не прямими.

Червень

У червні спробуйте створити прямий боб. Його найкраще рекомендують робити після 40 років. Цю стрижку носить головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур. Зачіска проста у стилізації, оскільки не потребує додаткової укладки. Після миття його треба лише висушити й укласти.

Липень

Влітку завжди хочеться якихось експериментів, тож радимо надихнутися французькою естетикою й зробити мікробоб з чубчиком. Така стрижка одразу додасть особливого шарму та миловидності.

Серпень

Не завжди для того, щоб мати охайний вигляд, потрібно створювати суперзачіски. Інколи цілком достатньо буде рівного зрізу на довгому прямому волоссю. Вам доведеться лише інколи його поновлювати, підрізаючи кінці.

Вересень

Для жінок із середньою довжиною волосся, радимо спробувати стрижку каскад. Вона має розкішний вигляд, а багатошаровість створює природний об’єм. Стрижку перукарі радять робити жінкам з тонким чи густим волоссям.

Жовтень

Спробуйте у жовтні зробити подовжене каре, яке буде доходити до основи шиї. Для ефектного вигляду можна зробити прямий зріс. З такою зачіскою можна створювати хвіст, пучок, зачісувати волосся в крабик тощо.

Листопад

Напередодні свят додайте своєму образу ніжності й невагомості та зробіть каре з чубчиком, яке виглядає доволі жіночно. Найкраще така стрижка підходить круглим та овальним обличчям.

Грудень

У святковий період додайте настрою своєму вигляду. Нехай ваше волосся буде кучерявим та красивий впродовж всього грудня. Щоб не пошкодити його від гарячих плойок, можна скористатися екологічними бігудями, які не будуть спалювати пасма гарячою температурою.