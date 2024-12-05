Уход за волосами в соответствии с фазами Луны помогает поддерживать их здоровье, стимулировать рост и сохранять красоту, пишет 24 Канал. У каждой женщины наступает период, когда ей хочется изменить прическу и иметь совсем другой вид, но выбор настолько велик, что трудно остановиться на чем-то одном.

Смотрите также Когда в декабре 2024 года надо сменить прическу, а в какие дни – нельзя: лунный календарь стрижек

В нашем материале мы предлагаем вам 12 невероятно интересных и стильных стрижек на каждый месяц, чтобы вы смогли выбрать для себя тот вариант прически, который выпадет на период, когда вам захочется добавить обновления своему виду.

Январь

Боб считается базовой стрижкой, которая подходит как для ежедневных выходов, так и для праздничных торжеств. Эта стрижка является универсальной, поэтому подходит для любого возраста и формы лица. Со стрижкой боб прическа будет стильной, а образ совершенным.

Февраль

В феврале мы уже все понемногу будем готовиться к весеннему сезону, поэтому советуем добавить свежести прическе свежести. Подстригите челку-шторку, которая идеально подходит ко всем формам лица, хорошо укладывается и даже убирает лишний возраст.

Март

Не теряет своей популярности стрижка каре. Она создает образ дорогим, освежает стиль и даже способна убрать несколько лишних лет.

Апрель

В разгар весны добавьте своим волосам свежести и красоты с помощью волнистости. Легкие волны придадут волосам текстуру и объем и смогут дополнить любой стиль.

Май

Эта стрижка является популярной и подходит почти всем женщинам постарше. Важно лишь сохранять пряди взъерошенными и мягкими, а не прямыми.

Июнь

В июне попробуйте создать прямой боб. Его лучше всего рекомендуют делать после 40 лет. Эту стрижку носит главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Прическа проста в стилизации, поскольку не требует дополнительной укладки. После мытья его надо только высушить и уложить.

Июль

Летом всегда хочется каких-то экспериментов, поэтому советуем вдохновиться французской эстетикой и сделать микробоб с челкой. Такая стрижка сразу придаст особого шарма и миловидности.

Август

Не всегда для того, чтобы иметь опрятный вид, нужно создавать суперпрически. Иногда вполне достаточно будет ровного среза на длинных прямых волосах. Вам придется лишь иногда его обновлять, подрезая концы.

Сентябрь

Для женщин со средней длиной волос, советуем попробовать стрижку каскад. Она имеет роскошный вид, а многослойность создает естественный объем. Стрижку парикмахеры советуют делать женщинам с тонкими или густыми волосами.

Октябрь

Попробуйте в октябре сделать удлиненное каре, которое будет доходить до основания шеи. Для эффектного вида можно сделать прямой срез. С такой прической можно создавать хвост, пучок, зачесывать волосы в крабик и тому подобное.

Ноябрь

Накануне праздников добавьте своему образу нежности и невесомости и сделайте каре с челкой, которое выглядит довольно женственно. Лучше всего такая стрижка подходит круглым и овальным лицам.

Декабрь

В праздничный период добавьте настроения своему виду. Пусть ваши волосы будут кудрявыми и красивыми в течение всего декабря. Чтобы не повредить их от горячих плоек, можно воспользоваться экологическими бигудями, которые не будут сжигать пряди горячей температурой.