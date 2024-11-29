От того, какими вы будете успешными и как будет везти вам во многих делах, зависит время и период стрижки, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет выбрать день, который принесет в будущем положительные эмоции и обойти день, стрижка после которого может привлечь в жизнь неурядицы.
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Астрологи уже давно говорят, что лунный календарь стрижек имеет заметное влияние на жизнь человека, поэтому к нему надо прислушиваться.
По лунному календарю на декабрь 2024 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:
- Новолуние – 1 и 31 декабря;
- Растущая Луна – со 2 по 14 декабря;
- Полнолуние – 15 декабря;
- Убывающая Луна – с 16 по 30 декабря.
Если учесть особенности влияния Луны, то можно определить свою судьбу и изменить настроение и состояние. Для этого обратитесь к советам, которые подскажут вам лучшее время для стрижки и окрашивания волос.
1 декабря – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.
2 декабря – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.
3 декабря – стрижка в этот день приведет к дискомфорту. Лучше отложить поход к парикмахеру.
4 декабря – день очень благоприятный для стрижки, волосы будут расти быстро.
5 декабря – в этот день лучше избежать стрижки волос, поскольку после нее в вашей жизни начнутся неурядицы.
6 декабря – стрижка положительно скажется на вашей интуиции, однако волосы станут менее послушными.
7 декабря – смена имиджа принесет множество негативных эмоций. В этот день волосы лучше не трогать.
8 декабря – неудачный день для стрижки волос. После посещения парикмахера вас могут ожидать проблемы.
9 декабря – В этот день любые манипуляции с волосами пойдут на пользу. После стрижки они станут блестящими и густыми.
10 декабря – воздержитесь от похода к парикмахеру, поскольку стрижка усилит тревожность.
11 декабря – стрижка привлечет внимание окружающих. По словам астрологов, после смены прически одиноким девушкам удастся встретить свою вторую половинку.
12 декабря – идеальное время для стрижки волос и смены прически. Результат будет впечатляющим.
13 декабря – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.
14 декабря – этого дня надо воздержаться от стрижки, поскольку стрижка длины волос может привести к потере друзей.
15 декабря – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.
16 декабря – смена прически в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизнь успех.
17 декабря – стрижка и окрашивание волос сделает вас более успешными и трудолюбивыми.
18 декабря – новая прическа в этот день получится идеальной и непременно поднимет настроение.
19 декабря – наиболее популярный день для манипуляции с волосами. После стрижки волосы начнут скоро расти.
20 декабря – этого дня лучше избежать любых манипуляций с волосами, поскольку результат вас разочарует.
21 декабря – в этот день лучше избежать стрижки, ведь вы можете лишиться энергии и потеряете силы.
22 декабря – удачный день для стрижки волос, волосы будут отрастать быстро и долгое время оставаться здоровыми.
23 декабря – стрижка в этот день поможет решить личные вопросы, которые беспокоят. Смена имиджа придаст новых сил для дальнейших планов и работы.
24 декабря – замечательный день для стрижки волос. После посещения парикмахера улучшится здоровье, а вы будете излучать свежесть и бодрость.
25 декабря – стрижка в этот день раскроет ваши скрытые таланты и позволит наладить отношения с руководством.
26 декабря – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можете привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.
27 декабря – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.
28 декабря – удачный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру даст вам вдохновение и силы для многих дел.
29 декабря – если подстричь волосы в этот день, то в вашу жизнь придет финансовое богатство и материальная стабильность.
30 декабря – чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды, категорически запрещается стричься.
31 декабря – стричь волосы не желательно, ведь они будут непослушными и ломкими.