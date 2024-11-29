Коли у грудні 2024 року треба змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

Вже тривалий час багато людей планують свій похід до перукаря звертаючись до місячного календаря стрижок. Завдяки ньому можна визначити вдалі та невдалі дні для маніпуляцій з волоссям й зрозуміти, в який день можна змінити зачіску, а коли від походу до перукаря треба утриматися.

Від того, якими ви будете успішними та як таланитиме вам в багатьох справах, залежить час та період стрижки, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе обрати день, який принесе в майбутньому позитивні емоції та оминути день, стрижка після якого може привернути в життя негаразди.

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Астрологи вже давно кажуть, що місячний календар стрижок має помітний вплив на життя людини, тому до нього треба прислухатися.

За місячним календарем на грудень 2024 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 1 і 31 грудня;

– 1 і 31 грудня; Зростаючий Місяць – з 2 по 14 грудня;

– з 2 по 14 грудня; Повний місяць – 15 грудня;

– 15 грудня; Спадаючий Місяць – з 16 по 30 грудня.

Якщо врахувати особливості впливу Місяця, то можна визначити свою долю й змінити настрій та стан. Задля цього зверніться до порад, які підкажуть вам найкращий час для стрижки та фарбування волосся.

1 грудня – неблагополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря може призвести до сварок.

2 грудня – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.

3 грудня – стрижка у цей день призведе до дискомфорту. Краще відтермінувати похід до перукаря.

4 грудня – день дуже сприятливий для стрижки, волосся ростиме швидко.

5 грудня – у цей день краще уникнути стрижки волосся, оскільки після неї у вашому житті почнуться негаразди.

6 грудня – стрижка позитивно позначиться на вашій інтуїції, однак волосся стане менш слухняним.

7 грудня – зміна іміджу принесе безліч негативних емоцій. Цього дня волосся краще не чіпати.

8 грудня – невдалий день для стрижки волосся. Після відвідування перукаря на вас можуть очікувати проблеми.

9 грудня – цього дня будь-які маніпуляції з волоссям підуть на користь. Після стрижки воно стане блискучим та густим.

10 грудня – утримайтеся від походу до перукаря, оскільки стрижка посилить тривожність.

11 грудня – стрижка приверне увагу оточуючих. За словами астрологів, після зміни зачіски самотнім дівчатам вдасться зустріти свою другу половинку.

12 грудня – ідеальний час для стрижки волосся та зміни зачіски. Результат буде вражаючим.

13 грудня – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

14 грудня – цього дня треба утриматися від стрижки, оскільки стрижка довжини волосся може призвести до втрати друзів.

15 грудня – стрижка у цей день принесе вам енергію та достаток.

16 грудня – зміна зачіски у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.

17 грудня – стрижка та фарбування волосся зробить вас більш успішними та працьовитішими.

18 грудня – нова зачіска цього дня вийде ідеальною та неодмінно підніме настрій.

19 грудня – найбільш популярний день для маніпуляції з волоссям. Після стрижки волосся почне скоро рости.

20 грудня – цього дня краще уникнути будь-яких маніпуляцій з волоссям, оскільки результат вас розчарує.

21 грудня – в цей день краще уникнути стрижки, адже ви можете позбутися енергії та втратите сили.

22 грудня – вдалий день для стрижки волосся, волосся відростатиме швидко та довгий час залишатиметься здоровим.

23 грудня – стрижка в цей день допоможе вирішити особисті питання, які турбують. Зміна іміджу надасть нових сил для подальших планів і роботи.

24 грудня – чудовий день для стрижки волосся. Після відвідування перукаря покращиться здоров'я, а ви будете випромінювати свіжість та бадьорість.

25 грудня – стрижка в цей день розкриє ваші приховані таланти та дозволить налагодити стосунки з керівництвом.

26 грудня – не варто стригти волосся саме в цей день, адже можете привернути до себе постійну втому та поганий настрій.

27 грудня – якщо цього дня відвідати перукаря, то покращиться зовнішній вигляд та збільшиться респектабельність.

28 грудня – вдалий день для стрижки волосся. Похід до перукаря дасть вам натхнення та сили до багатьох справ.

29 грудня – якщо підстригти волосся в цей день, то у ваше життя прийде фінансове багатство та матеріальна стабільність.

30 грудня – щоб не залучити у своє життя негаразди, категорично забороняється стригтися.

31 грудня – стригти волосся не бажано, адже воно буде неслухняним та ламким.