Інформація про фази Місяця в червні 2026 можна переглянути на Space Weather Live. Коли в цьому місяці краще стригти волосся, а в які дні варто краще утриматися – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Фази Місяця у червня 2026 року

Повня : 30 червня

: 30 червня Спадний Місяць : 1 – 14 червня

: 1 – 14 червня Молодик : 15 червня

: 15 червня Зростальний Місяць: 16 – 29 червня

Коли не варто стригти волосся у червні 2026?

15 червня, у день Молодика. В цю фазу Місяць практично невидимий із Землі, оскільки його освітлена сторона повернена до Сонця.

Згідно з місячним календарем, вважається, що в цей період енергетичний стан людини може бути слабшим, тому фарбування, стрижку та інші процедури краще перенести на іншу дату. Водночас цей день підходить для обдумування нових ідей та планування змін, зокрема, в зовнішності.

У які дні краще стригти волосся в червні 2026?

Стрижка, зроблена у зростальний Місяць, сприяє активнішому росту волосся. У червні цей період припадає з 16 до 29 числа. До речі, також в цей час вдало проходить фарбування: пігмент краще тримається і виглядає більш насиченим.

Повня – проміжна фаза перед спаданням Місяця. Це вдалий момент для догляду за волоссям: живильні маски та будь-які інші процедури, які спрямовані на відновлення волосся.

У фазі спадного Місяця волосся відростає не так швидко, тому результат стрижки зберігається довше. З огляду на це із 1 до 14 червня – сприятливий час для стрижок. Особливо на ці дати варто звернути увагу тим, хто носить коротке волосся.