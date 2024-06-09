Перегляд серіалу окремо – це зрада: модель назвала суворі правила для своїх залицяльників

Модель, яка називає себе "любовним детективом" оприлюднила список своїх вимог щодо побачень та стосунків, деякі з яких є досить незвичними.

Що дівчина вимагає від своїх потенційних партнерів та якими бачить ідеальні стосунки, розповідаємо далі.

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Які вимоги до стосунків має модель

25-річна модель Кароліна Леккер є досить відомою та часто потрапляє в заголовки газет завдяки своєму досвіду у звабленні протилежної статі. Дівчина називає себе "любовним детективом".

Нещодавно Кароліна знову опинилася у медіа, коли розкрила свій перелік правил для побачень та ідеальних стосунків.

Якщо він хоче підкорити моє серце, йому потрібно готувати краще, ніж шеф-кухар п'ятизіркового ресторану. Я заслуговую найкращого у всьому, у тому числі на кухні,

– сказала дівчина.

Як виглядає дівчина: дивіться фото

Кароліна додала, що бути "майстром у масажі ніг" – обов’язково. Крім того, дівчина зазначила, що важливими є розуміння, що п’ять хвилин на збори насправді означають пів години, зміна туалетного паперу без нагадувань і сміх над усіма її жартами, навіть якщо вони не смішні.

Потримати мою сумочку – це основний тест на спілкування. Якщо він не може тримати мою сумку, як він буде тримати наші стосунки?,

– продовжила модель.

Кароліна також зауважила, що для неї важливо знати різницю між темно-синім і чорним і ніколи не забувати про такі важливі дати, як річниця, а також дивитися разом її улюблені шоу. Дівчина наголосила, що перегляд серій без її присутності, вона вважатиме зрадою.