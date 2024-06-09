Что девушка требует от своих потенциальных партнеров и какими видит идеальные отношения, рассказываем дальше.
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Какие требования к отношениям имеет модель
25-летняя модель Каролина Леккер является достаточно известной и часто попадает в заголовки газет благодаря своему опыту в соблазнении противоположного пола. Девушка называет себя "любовным детективом".
Недавно Каролина снова оказалась в медиа, когда раскрыла свой перечень правил для свиданий и идеальных отношений.
Если он хочет покорить мое сердце, ему нужно готовить лучше, чем шеф-повар пятизвездочного ресторана. Я заслуживаю лучшего во всем, в том числе на кухне,
– сказала девушка.
Как выглядит девушка: смотрите фото
Каролина добавила, что быть "мастером в массаже ног" – обязательно. Кроме того, девушка отметила, что важными являются понимание, что пять минут на сборы на самом деле означают пол часа, смена туалетной бумаги без напоминаний и смех над всеми ее шутками, даже если они не смешные.
Подержать мою сумочку – это основной тест на общение. Если он не может держать мою сумку, как он будет держать наши отношения?,
– продолжила модель.
Каролина также заметила, что для нее важно знать разницу между темно-синим и черным и никогда не забывать о таких важных датах, как годовщина, а также смотреть вместе ее любимые шоу. Девушка подчеркнула, что просмотр серий без ее присутствия, она будет считать предательством.