Что девушка требует от своих потенциальных партнеров и какими видит идеальные отношения, рассказываем дальше.

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Какие требования к отношениям имеет модель

25-летняя модель Каролина Леккер является достаточно известной и часто попадает в заголовки газет благодаря своему опыту в соблазнении противоположного пола. Девушка называет себя "любовным детективом".

Недавно Каролина снова оказалась в медиа, когда раскрыла свой перечень правил для свиданий и идеальных отношений.

Если он хочет покорить мое сердце, ему нужно готовить лучше, чем шеф-повар пятизвездочного ресторана. Я заслуживаю лучшего во всем, в том числе на кухне,

– сказала девушка.

Как выглядит девушка: смотрите фото

Каролина добавила, что быть "мастером в массаже ног" – обязательно. Кроме того, девушка отметила, что важными являются понимание, что пять минут на сборы на самом деле означают пол часа, смена туалетной бумаги без напоминаний и смех над всеми ее шутками, даже если они не смешные.

Подержать мою сумочку – это основной тест на общение. Если он не может держать мою сумку, как он будет держать наши отношения?,

– продолжила модель.

Каролина также заметила, что для нее важно знать разницу между темно-синим и черным и никогда не забывать о таких важных датах, как годовщина, а также смотреть вместе ее любимые шоу. Девушка подчеркнула, что просмотр серий без ее присутствия, она будет считать предательством.