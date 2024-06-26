Операція "Франкенштейн": німецька модель подовжила свої ноги на 14 сантиметрів

Німецька 32-річна модель Терезія Фішер подовжила свої ноги на 14 сантиметрів. Протягом останніх 8 років жінка перенесла 2 надскладні операції з розтяжки ніг, витративши на це понад 162 тисячі доларів.

До операцій дівчина мала зріст 167 сантиметрів. Тепер Терезія Фішер може похвалитися високим зростом у 181 сантиметр.

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Дівчина подовжила ноги на 14 сантиметрів

Терезія Фішер раніше в інтерв'ю розповідала, що зробити операцію з подовження ніг її вмовив колишній чоловік. Тоді дівчина була у депресії, хотіла бути коханою, тому наважилася на операцію.

Спочатку моделі подовжили ноги на 8,5 сантиметра у 24 роки. Потім у 2022 Терезія знову наважилася на операцію, щоб зробити свої ноги довшими ще на 5,5 сантиметра.

Варто наголосити, що така операція є надскладною Під час неї ламають 2 кістки навпіл, потім у кожен кінець стегнової або великогомілкової кістки вставляють цвяхи, які протягом декількох тижнів повільно відокремлюють магнітами, поки вони не заживають природним шляхом. У результаті стегнова кістка стає довшою.

Реабілітація після такої операції дуже важка. Після неї пацієнти переносять жахливий біль, й навіть можуть бути в агонії.

Модель у мережі розповіла, що нарешті завершила свій шлях з подовження ніг. Вона зізналася, що відчувала не лише фізичний біль, але й душевний. 23 червня з тіла дівчини вилучили останні цвяхи й тепер її ноги повноцінно стали довшими на 14 сантиметрів.

Як дівчині робили ноги довшими / Фото з інстаграму @theresiafischer

Терезія Фішер після подовження ніг на 14 сантиметрів: дивіться фото

Після того, як модель зробила ноги довшими на 14 сантиметрів, вона нарешті відчуває себе впевненою. Тепер дівчина у мережі зізнається, що нарешті досягла успіху, поборола свій низький зріст у 167 сантиметрів й готова до створення власної сім'ї.