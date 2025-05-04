5 трендових пар взуття на літо: варіанти, які вам сподобаються

У літню пору в гардероб завжди хочеться додати чимало красивого вбрання, втім для того, щоб образи були стильними, їх варто доповнити цікавим взуттям. Стилісти вже визначили кілька трендових пар, які будуть в моді цього сезону.

Весняно-літній гардероб неможливий без акцентного взуття, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Pump Your Style. До прикладу, пара взуття зі шнурівкою додає динаміки й структури образу й особливо вдало стилізується з легкими сукнями. Топсайдери – це міський комфорт із ноткою елегантності, що пасує і до деніму, і до міні.

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Якщо додасте до гардероба сабо, то отримаєте трендовий мікс ретро стилю та зручності. Взуття з Т-подібним ремінцем повертає ніжний ретро-шарм, а мюлі на підборах виглядатиме неймовірно жіночно.

Взуття зі шнурівкою

Ця акцентна пара взуття тримає структуру в образі. Стилісти радять обирати таке взуття до суконь та спідниць, оскільки шнурівки роблять вдалий акцент.



Актуальне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Топсайдери

Взуття є ідеальним для міського кежуального стилю. Вони чудово поєднуються з джинсами, шортами та легкими сукнями. Топсайдери додають розслабленості та елегантності образу.



Актуальне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Відкриті мюлі на підборах

Така пара взуття у стилі Керрі Бредшоу підійде на кожен день. Мюлі додадуть жіночності простому деніму та білій сорочці. Взуття є легким, елегантним та завжди доречним.



Актуальне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Взуття з Т-подібним ремінцем

У такому взутті відчувається ретро-шарм. Туфлі чи босоніжки ефектно виглядають з сукнями довжини міді та спідницями кльош.



Актуальне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Сабо

Взуття є досить комфортним та актуальним. Добре пасують до широких штанів та спідниць в довжині міні.



Актуальне взуття на літо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Доповнюйте це все взуття до улюблених штанів Белли Хадід, які знову в моді. Як виглядають трендові штани на літній сезон – читайте в нашому матеріалі.