Як підібрати аксесуари під будь-який образ

Саме аксесуари часто роблять образ незабутнім. Одна деталь здатна перетворити повсякденний лук на справжній витвір мистецтва.

Важливо навчитися підбирати аксесуари правильно. Зокрема, з урахуванням індивідуальних особливостей зовнішності, таких як типаж, пише 24 Канал.

Читайте також Коли у лютому 2025 треба змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

Як підібрати вдалі аксесуари до образу

Зважайте на форму обличчя

Навіть форма сережок може вплинути на сприйняття вашого обличчя. Важливо враховувати цей нюанс при виборі прикрас. Наприклад, круглі сережки ідеально підходять видовженому обличчю.



Як вибрати правильні сережки / Фото Pexels

Зверніть увагу! Експерти виділяють 6 основних форм обличчя: серцеподібне, квадратне, овальне, видовжене, трикутне і кругле.

Враховуйте тип фігури

Аксесуари мають збалансовувати образ. Зверніть увагу на те, де саме потрібно розставити акценти, аби довершити лук.

До того ж потрібно враховувати і те, що аксесуари можуть втрачатись на фоні образу або, навпаки, перетягувати на себе забагато уваги.

Обирайте правильний колір аксесуарів

За допомогою аксесуарів можна додати образу цікавості. Наприклад, якщо однотонну чорню сукню доповнити яскравим кольє, то ця прикраса стане акцентом.



Що потрібно враховувати при покупці аксесуарів / Фото Pexels

При покупці аксесуарів варто звертати увагу на їх колір та принт. Навіть найменша прикраса має поєднуватись з вашим гардеробом.

Зверніть увагу! При виборі аксесуарів зважайте на ваш кольоротип. Наприклад, дівчатам типу "осінь" чудово підійде жовте золото. Також їм буде особливо гарно у коричневому, фіолетовому, карамельному та оливковому. Якщо знати свій кольоротип, то підбирати одяг та аксесуари стане значно легше.

Враховуйте тип події

При створенні образу варто також враховувати куди саме ви плануєте іти. Доречність – ознака хорошого смаку.

Наприклад, на вечір можна обрати масивні блискучі прикраси. А от вдень краще одягати щось простіше.

Не бійтесь експериментувати

Поєднувати багато аксесуарів в одному образі можна. Головне, аби вони компонувалися між собою. Наприклад, декоративні елементи на каблучках можуть збігатися за кольористикою з головним убором чи хустинкою на шиї.



Як підібрати аксесуари під святковий образ / Фото Pexels

Лайфхак! Якщо вам важко поєднувати відтінки металів, намагайтесь обирати усе в тон. Наприклад, срібні сережки, срібна фурнітура на сумочці, срібні елементи на взутті.