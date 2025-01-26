Час та період стрижки може вплинути на ваш успіх в багатьох життєвих аспектах, пише 24 Канал. Завдяки місячному календарі можна обрати правильні дні, які принесуть в життя лише хороші події та оминути дні, які можуть привернути негативні події.

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Астрологи та езотерики переконані в тому, що календар стрижок справді має позитивний вплив на життя людини, тому до нього треба прислухатися й обирати похід до перукаря лише у вигідні дні, які покращать життя.

За місячним календарем на лютий 2025 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 11 лютого;

– з 1 по 11 лютого; Повний Місяць – 12 лютого;

– 12 лютого; Спадаючи Місяць – з 13 по 27 лютого;

– з 13 по 27 лютого; Новий Місяць – 28 лютого.

Варто враховувати особливості впливу Місяця, щоб покращити настрій та свій стан. У цьому допоможуть поради щодо правильних днів, які підкажуть найкращий час для стрижки чи фарбування волосся.

1 лютого – стрижка у цей день приверне у життя фінансове благополуччя.

2 лютого – нейтральний день для вкорочення волосся. Стрижка підвищить вашу впевненість у собі.

3 лютого – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

4 лютого – утримайтеся від стрижки, адже можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

5 лютого – поганий період для зміни зовнішнього вигляду, стрижки волосся чи нової зачіски.

6 лютого – якщо ви запланували великі зміни, то стрижка піде вам на користь.

7 лютого – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

8 лютого – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.

9 лютого – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.

10 лютого – стрижка у цей день допоможе вирішити матеріальні питання та покращить стан вашого здоров’я.

11 лютого – стрижка у цей день допоможе вам вирішити проблеми у бізнесі.

12 лютого – астрологи не рекомендують стригти волосся сьогодні, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.

13 лютого – утримайтеся від стрижки, бо в майбутньому у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

14 лютого – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

15 лютого – якщо ви запланували значні зміни, то стрижка піде вам на користь.

16 лютого – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

17 лютого – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.

19 лютого – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.

20 лютого – зміна іміджу допоможе вирішити матеріальні проблеми та врегулювати важливі питання.

21 лютого – астрологи не рекомендують в цей день стригти волосся, оскільки ви будете розчаровані новою зачіскою.

22 лютого – цей день сприятливий для зміни іміджу. Стрижка принесе гарний настрій та зробить вас ще красивішою.

23 лютого – зміна іміджу посилить вашу внутрішню енергію та красу.

24 лютого – стрижка у цей день прискорить ріст волосся, тому рекомендовано вкорочувати довжину лише тим, хто хоче змінити зачіску на певний час.

25 лютого – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.

26 лютого – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить настрій.

27 лютого – не рекомендується у цей день відвідувати перукарню. Сьогодні несприятливий день для зміни іміджу.

28 лютого – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.