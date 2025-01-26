Время и период стрижки может повлиять на ваш успех во многих жизненных аспектах, пишет 24 Канал. Благодаря лунному календарю можно выбрать правильные дни, которые принесут в жизнь только хорошие события и обойти дни, которые могут привлечь негативные события.

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Астрологи и эзотерики убеждены в том, что календарь стрижек действительно имеет положительное влияние на жизнь человека, поэтому к нему надо прислушиваться и выбирать поход к парикмахеру только в выгодные дни, которые улучшат жизнь.

По лунному календарю на февраль 2025 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 11 февраля;

– с 1 по 11 февраля; Полнолуние – 12 февраля;

– 12 февраля; Убывающая Луна – с 13 по 27 февраля;

– с 13 по 27 февраля; Новая Луна – 28 февраля.

Стоит учитывать особенности влияния Луны, чтобы улучшить настроение и свое состояние. В этом помогут советы по правильным дням, которые подскажут лучшее время для стрижки или окрашивания волос.

1 февраля – стрижка в этот день привлечет в жизнь финансовое благополучие.

2 февраля – нейтральный день для укорачивания волос. Стрижка повысит вашу уверенность в себе.

3 февраля – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

4 февраля – воздержитесь от стрижки, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем.

5 февраля – плохой период для изменения внешнего вида, стрижки волос или новой прически.

6 февраля – если вы запланировали большие изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.

7 февраля – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

8 февраля – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.

9 февраля – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

10 февраля – стрижка в этот день поможет решить материальные вопросы и улучшит состояние вашего здоровья.

11 февраля – стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе.

12 февраля – астрологи не рекомендуют стричь волосы сегодня, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.

13 февраля – воздержитесь от стрижки, потому что в будущем у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

14 февраля – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

15 февраля – если вы запланировали значительные изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.

16 февраля – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

17 февраля – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.

19 февраля – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

20 февраля – смена имиджа поможет решить материальные проблемы и урегулировать важные вопросы.

21 февраля – астрологи не рекомендуют в этот день стричь волосы, поскольку вы будете разочарованы новой прической.

22 февраля – этот день благоприятен для смены имиджа. Стрижка принесет хорошее настроение и сделает вас еще красивее.

23 февраля – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.

24 февраля – стрижка в этот день ускорит рост волос, поэтому рекомендуется укорачивать длину только тем, кто хочет изменить прическу на время.

25 февраля – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.

26 февраля – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит настроение.

27 февраля – не рекомендуется в этот день посещать парикмахерскую. Сегодня неблагоприятный день для смены имиджа.

28 февраля – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.