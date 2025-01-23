Наряд в стиле Old Money должен быть минималистичным и элегантным, впрочем прическа уже требует большей безупречности, благодаря которой можно подчеркнуть свой статус, пишет 24 Канал.

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Как сделать каре в стиле Old Money

К изысканному стилю относится сдержанная аристократичность. Она должна быть без излишеств, но такой, чтобы привлекать к себе внимание. Если наряд в стиле "тихой роскоши" – это про элегантность классического гардероба, то прическа уже может добавлять правильной изысканности.



Эффектные стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest

Чтобы воспроизвести аристократических женщин нужно подстричь волосы – удлиненное или укороченное каре. Далее главной фишкой идет его укладка. Это должны быть объемные локоны, которые будут выглядеть так, как будто вы каждый раз выходите из салона красоты, а не создаете прическу в домашних условиях.



Красивые стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest

С помощью стайлинговых средств, волосам надо придать объем и уложить локоны так, чтобы они добавляли образу шарма. Легко кудри можно зафиксировать лаком, чтобы они держались, однако надо делать все очень осторожно, поскольку волосы должны иметь естественный вид и не блищать от чрезмерного количества лакировки.

Носить такую прическу можно с любым нарядом – от классики до кэжуального стиля. Красиво будет смотреться каре с кудрями под платья, костюмы, а также под классические свитера, гольфы или даже свитшоты.



Эффектные стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest



Красивые стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest

Прическа в стиле Old Money должна подчеркивать строгость и классическую эстетику "тихой роскоши". Основной акцент должен быть на естественном объеме, а пряди должны хорошо лежать по всей длине. Каре с локонами выглядит несколько авантюрно и напоминает образы Мэрилин Монро. Современной инфлюенсеркок, которая носит прическу каре в стиле Old Money является шведская манекенщица Эльза Хоск.

Объемные кудри на каре можно легко сделать в домашних условиях. Для этого стоит воспользоваться бигудями или конической плойкой. Не забывайте для сохранения здоровых волос пользоваться термозащитой.