Стрижка Clavi Cut – это удлиненный вариант стрижки боб, пишет 24 Канал со ссылкой на The List. Название стрижки образовалось от английского слова сlavicle, что означает ключица. Прическа предусматривает длину волос до ключиц.

Читайте также Прическа с волнами Blasé – самый горячий тренд 2025 года: как она выглядит

Прическа имеет немало преимуществ. Она неприхотлива в уходе, а значит, чтобы поддержать ее опрятный вид, понадобится немного времени. Короткие волосы быстро сушатся, легко укладываются и хорошо держат форму. Локоны на прическе будут более устойчивыми, как и объем, если их сделать сразу после мытья волос.



Стрижка Clavi Cut – идеальный вариант на весну 2025



Стрижка Clavi Cut – идеальный вариант на весну 2025

Стрижка Clavi Cut подходит для женщин любого возраста, поэтому ее могут делать молодые девушки или женщины постарше. Стрижка акцентирует внимание на самой изящной части тела – ключицах, поэтому подчеркивает шею, маскирует асимметрию и обвисшую кожу. А если добавить к стрижке еще и челку, то можно овальную форму лица превратить в более круглую, а это уже визуально сделает женщину моложе.

Нижний срез этой стрижки может быть прямым, заканчиваться на одном уровне или быть филированным. Также парикмахеры могут экспериментировать с пробором и добавить немного слоев. Это не только поможет поддержать объем, но и визуально придаст густоты волосам.



Стрижка Clavi Cut – идеальный вариант на весну 2025



Стрижка Clavi Cut – идеальный вариант на весну 2025

Ранее эта стрижка была актуальной, впрочем на время о ней забыли, а теперь она снова становится очень популярной, поэтому советуем обратить на нее особое внимание.

Clavi Cut хорошо смотрится на различных техниках окрашивания. В этом году в моде снова будет балаяж и омбре, которые придадут цвету глубины. Чтобы лучше понять, какой вариант стрижки подойдет – проконсультируйтесь с парикмахером. Женщинам с квадратной формой можно добавить слои для смягчения контуров, а вот обладательницы овального лица могут выбрать для себя различные варианты челки.



Стрижка Clavi Cut – идеальный вариант на весну 2025

Стрижку Clavi Cut обожают многие знаменитости, выбирая прическу для повседневной жизни вместо боба или каре.