Волны Blasé набирают широкую популярность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Выглядят волны супергламурно, безупречно и совершенно и так, как будто стилист слишком сильно старался, чтобы они получились идеальными. Впрочем, фокус заключается в том, чтобы стилизовать их дерзко и нагло.

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Что такое волны Blasé

Эта прическа пересекает сразу несколько трендов – Old Money с ее изысканной и сдержанной нотой в стиле и эстетику Верхнего Ист Сайда с наглыми и бунтарскими веяниями.

На практике прическа выглядит так, как будто эти глянцевые и винтажные волны девушка выбрала для себя вдохновляясь кинозвездой 50-х годов. Такую прическу годится сочетать с хорошими манерами и безупречным макияжем.

Такие глянцевые волны можно сочетать противоречиво – не только с красивыми платьями или костюмами, но и базовой футболкой и джинсами. Лили-Роуз Депп очень любит создавать гламурные волны и дополнять их агрессивным макияжем.

Чтобы понять, как выглядят роскошные волны Blasé и с чем стилизовать прическу, предлагаем посмотреть лучшие образы мировых и украинских звезд, которые уже активно начали создавать волны, которые действительно имеют голливудский шик и выглядят просто бесподобно.

С подведенными глазами

С красной помадой

С макияжем smokey eyes

С изысканным нарядом

С насыщенными губами

С макияжем в бронзовых тонах

Волны Blasé вам сделают в салоне, и если прилагать усилия, то роскошных локонов можно достичь в домашних условиях. Эта прическа выглядит стильно и изысканно, воплощая собой вечную классику и элегантность старого Голливуда. Она подчеркивает женственность, добавляя образу определенной роскоши и шарма. Независимо от события, волны Blasé привлекут к вам восхищенные взгляды.