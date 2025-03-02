Знову в тренді: ця стрижка підкорить серця мільйонів уже цієї весни
- У 2025 році в моду повернулися різноманітні чубчики, зокрема, у стилі Одрі Хепберн.
- Відома акторка Лейтон Містер продемонструвала різні методи укладки чубчика у своєму інстаграмі.
У 2025 році в моду повернулись різноманітні чубчики. Зірки масово почали змінювати свої стрижки. Зокрема і відома акторка та співачка Лейтон Містер вирішила спробувати нову зачіску.
У моду повернувся чубчик як у Одрі Хепберн. Деякі називають його "дитячим" через форму, пише 24 Канал.
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Який чубчик зараз в тренді
Чубчик в стилі Одрі Епберн – прямий. Проте його можна вкладати абсолютно різними способами.
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У своєму інстаграмі Лейтон Містер показала методи укладки такого чубчика. У деяких випадках зірка його вирівнює.
На щодень Лейтон використовує варіант "укладки без укладки". Такий чубчик має гарний вигляд завдяки природному об'єму волосся.
А от під час урочистостей з чубчиком Містер проводять різні експерименти. Наприклад, укладають так, аби передня частина мала меншу густину. При цьому, по боках створено додатковий об'єм, що візуально робить обличчя худішим.
Варто відзначити і довжину чубчика. Він лише злегка заходить на лінію брів. Завдяки цьому, носіння такого чубчика не створює жодного дискомфорту.