Тверді парфуми стали популярними серед тих, хто шукає альтернативу традиційним рідким парфумам. Це і не дивно, адже такий формат нанесення аромату, дійсно, може бути зручнішим у використанні, пише 24 Канал.
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Які основні переваги твердих парфумів
- Компактність
Тверді парфуми дуже зручні для транспортування. Вони не витікають і займають мало місця, саме тому їх легко можна носити в сумці чи кишені. Це ідеальний варіант для подорожей.
- Тривалий аромат
З чого роблять тверді парфуми / Фото Pinterest
Оскільки тверді парфуми містять більше олій, аромат зазвичай тримається на шкірі довше. До того ж вони створюють більш інтимний і м'який запах, що наче обгортає собою.
- Підходять для чутливої шкіри
Через відсутність спирту і синтетичних добавок тверді парфуми підходять для людей з чутливою шкірою або схильністю до алергій.
Зверніть увагу! Тверді парфуми складаються з природних восків, олій та ароматичних екстрактів.
- Екологічність
Чи варто купувати тверді парфуми / Фото Pinterest
Більшість твердих парфумів виготовляється з натуральних інгредієнтів, до того ж вони мають мінімальну упаковку. Багато брендів використовують бамбукові чи металеві футляри, які легко переробляються.
- Економність
Оскільки тверді парфуми зазвичай більш концентровані, їх потрібно використовувати в значно менших кількостях, ніж рідкі. Це робить їх дуже економними у використанні.
Як використовувати тверді парфуми?
Для того, щоб аромат найкраще розкрився, потрібно наносити тверді парфуми на теплі ділянки тіла: зап’ястя, за вуха, на шию, в області декольте. Просто проведіть пальцем по поверхні твердої маси і акуратно нанесіть засіб на обрану ділянку шкіри. Якщо ви хочете, щоб аромат залишався довше, можна нанести невелику кількість таких парфумів на кінчики волосся.