Цієї весни у тренді буде декілька основних відтінків. Палітра доволі широка, кожна зможе обрати для себе цікавий варіант, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр буде в тренді у 2025

Червоний

Червоний буде у тренді у 2025 році. Йдеться саме про "гарячий" колір, що асоціюється з Ferrari.

Сяючий рожевий

У тренді буде саме надмірно сяючий рожевий. Чим більше блиску, тим краще.

Такі нігтики виглядають дуже кокетливо і незвично.

Нефритовий

На піку популярності буде не просто нефритовий зелений, а і глянцеве покриття, що переливається. Такі нігті виглядають дуже цікаво, особливо, якщо розглядати манікюр на денному світлі.

Блакитний

Світло-блакитний знову буде у тренді. Особливо гарно виглядатиме небесний колір на коротких нігтиках.

Мокко

Нюдові відтінки завжди актуальні. Однак, навесні цього року особливо популярним буде варіант під назвою "мокко-мус".

Цей колір отримав назву "друга шкіра" і недарма. Він дійсно виглядає максимально нейтрально і не виділяється на пальчиках.

Зверніть увагу! Колір "мокко-мус" був представлений Pantone у 2025 році.