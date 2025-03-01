Цієї весни у тренді буде декілька основних відтінків. Палітра доволі широка, кожна зможе обрати для себе цікавий варіант, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр буде в тренді у 2025
- Червоний
Червоний буде у тренді у 2025 році. Йдеться саме про "гарячий" колір, що асоціюється з Ferrari.
- Сяючий рожевий
У тренді буде саме надмірно сяючий рожевий. Чим більше блиску, тим краще.
Такі нігтики виглядають дуже кокетливо і незвично.
- Нефритовий
На піку популярності буде не просто нефритовий зелений, а і глянцеве покриття, що переливається. Такі нігті виглядають дуже цікаво, особливо, якщо розглядати манікюр на денному світлі.
- Блакитний
Світло-блакитний знову буде у тренді. Особливо гарно виглядатиме небесний колір на коротких нігтиках.
- Мокко
Нюдові відтінки завжди актуальні. Однак, навесні цього року особливо популярним буде варіант під назвою "мокко-мус".
Цей колір отримав назву "друга шкіра" і недарма. Він дійсно виглядає максимально нейтрально і не виділяється на пальчиках.
Зверніть увагу! Колір "мокко-мус" був представлений Pantone у 2025 році.