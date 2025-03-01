Этой весной в тренде будет несколько основных оттенков. Палитра довольно широкая, каждая сможет выбрать для себя интересный вариант, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какой маникюр будет в тренде в 2025 году
- Красный
Красный будет в тренде в 2025 году. Речь идет именно о "горячем" цвете, который ассоциируется с Ferrari.
- Сияющий розовый
В тренде будет именно чрезмерно сияющий розовый. Чем больше блеска, тем лучше.
Такие ноготки выглядят очень кокетливо и необычно.
- Нефритовый
На пике популярности будет не просто нефритовый зеленый, а и глянцевое покрытие, которое переливается. Такие ногти выглядят очень интересно, особенно, если рассматривать маникюр на дневном свете.
- Голубой
Светло-голубой снова будет в тренде. Особенно хорошо будет смотреться небесный цвет на коротких ноготках.
- Мокко
Нюдовые оттенки всегда актуальны. Однако, весной этого года особенно популярным будет вариант под названием "мокко-мус".
Этот цвет получил название "вторая кожа" и недаром. Он действительно выглядит максимально нейтрально и не выделяется на пальчиках.
Обратите внимание! Цвет "мокко-мус" был представлен Pantone в 2025 году.