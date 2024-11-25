Головні кольори Нового року: починайте вже купувати речі в цих відтінках

Усі ми любимо базові кольори, оскільки вони зрозумілі та легко зі всім поєднуються, втім з ними можна створити нейтральну мінімалістичну гаму, а якщо хочеться додати настрою своїм образам, то радимо звернути увагу на ті відтінки, які презентували бренди для 2025 року.

Мова йтиме не лише про яскраві відтінки, але й базові кольори, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Дизайнери представили чимало речей у цих кольорах – від верхнього одягу до витончених суконь чи блуз та навіть сумок, тому варто додати певні види речей у свій гардероб.

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Бургунді

Червоний колір був неабияк популярним минулого року, а восени свою нішу зайняв бургунді, який ідеально підійде для зимового сезону. Глибокі винні відтінки дизайнери представили на вовні, сатині, шкірі та сумках, які стали особливо популярними на подіумі.



Модні кольори на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Хакі

Цього року хакі починає ставати справжньою кольоровою сенсацією. Його часто асоціюють з утилітарною естетикою, яка притаманна курткам чи штанам карго. Тепер хакі прикрашає жакети, спідниці та сукні. А ще ефектно виглядає монохромний колір відтінку хакі.



Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Коричневий

Цей колір останнім часом стає доволі популярним, тож бренди все частіше додають його у свої колекції. Безліч речей в коричневому представили імениті марки Saint Laurent, Miu Miu, Victoria Beckham та багато інших.



Модні кольори на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Сірий

Раніше сірий був у тіні, однак тепер він на одному рівні з білим та чорним й голосно заявляє про себе. За допомогою сірого верху й низу можна створити бездоганний монохромний образ.



Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Темно-синій

Колір виглядає елегантно, вишукано та, звісно, є позачасовим. Обирайте для себе пальто, костюм, сукню чи будь-яку іншу річ, яка вам до вподоби й додавайте до свого гардероба.



Модні кольори на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Слонова кістка

Відтінок слонової кістки має вишуканий вигляд. Взимку можете обирати для себе речі в трикотажі, а вже навесні шукати сатинові плаття чи ефектні шкіряні сумки в цьому кольорі.



Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

До трендових кольорів на 2025 рік ще відносять верблюжий відтінок, вершково-жовтий, рожевий, блакитний. Всі вони мають бездоганний вигляд незалежно від того, яку річ ви оберете – кежуальну чи ефектну для розкішного вечора.